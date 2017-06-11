Великобритания в предвкушении "мягкого" Brexit

Мария Табак — Лондон, РИА Новости Украина

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP согласится поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.

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DUP — по сути, единственная сейчас партия, способная спасти Мэй от отставки и позволить ей заручиться поддержкой большинства в парламенте. Поэтому позиция лидера DUP, первого министра Северной Ирландии Арлен Фостер гораздо сильней, чем позиция Мэй. Нет никаких сомнений в том, что Фостер и десять парламентариев от DUP постараются воспользоваться своим "звездным часом" в полной мере.

Главное, на чем настаивает Фостер, как и главы других автономных регионов — это предоставление дополнительных полномочий местным властям, а также увеличение финансирования. Эти два пункта наверняка будут обсуждаться на переговорах Фостер и Мэй.

Кроме того, для Северной Ирландии жизненно необходимо сохранение после Brexit максимально свободной границы с Ирландией — единственной cухопутной границы Великобритании с ЕС.

Представители британского правительства, в том числе канцлер Филип Хаммонд, обещали, что сделают все для этого, поскольку "никто в Европе не заинтересован в том, чтобы на границе появились очереди грузовиков". Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в мае в парламенте Ирландии, также пообещал, что будет учитывать интересы этой страны в ходе переговоров с Великобританией по Brexit.

На референдуме по Brexit Северная Ирландия ожидаемо голосовала за сохранение Британии в составе ЕС. Поэтому правящая партия региона вряд ли поддержит намерение Мэй вывести страну не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза. Таким образом, "жесткий" Brexit может "смягчиться".

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Переговоры с ЕС должны начаться 19 июня, Мэй не намерена отступать от этих сроков, так что то, о чем она договорится с DUP, может напрямую повлиять на позицию Британии на переговорах с самого начала.

Достижение договоренности консерваторов с DUP точно поставит в более сложное положение партию североирландских националистов "Шинн Фейн". Правительство Мэй, пытающееся выступать посредником в преодолении многолетнего конфликта между юнионистами и республиканцами, в случае коалиции вовсе потеряет в глазах лидеров "Шинн Фейн" право на посредничество.