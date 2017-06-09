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    Голосование на четырех лапах: британцы сходили на выборы со своими питомцами

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (485)

    (обновлено: )5920
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/jackturnerphoto
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/litchfieldhens
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/London_Ratties
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/Joanne_Lake
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/TreasuryMog
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/M_Z_Harrison
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/FitchyK
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/AlfieArmstrong
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/retro_em
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/kcatclarke
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/HagridLeonberg
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/GazL23
    Британцы пришли на выборы с кошками, собаками и лошадьми
    twitter.com/SAMiCURE

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    В Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Традиционно британцы пришли голосовать в компании своих домашних любимцев.

    Как сообщает Telegraph, приходить на выборы с собаками — давняя британская традиция. Но в этом году люди решили взять на участки также кошек, куриц, хорьков и даже лошадей.

    Читайте также: Бильдерберг-2017: элита обсудила президентство Трампа

    Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.

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