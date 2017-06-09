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    Глава британской партии евроскептиков ушел в отставку из-за провала на выборах

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (480)

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    Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол заявил, что политической силе нужен лидер, который ее полностью обновит.
    Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Глава британской партии евроскептиков UKIP Пол Наттол объявил об уходе в отставку после полного поражения партии на парламентских выборах.

    "Я ухожу в отставку, я верю, что UKIP нужен лидер, который полностью обновит партию", — сказал он в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.

    По итогам выборов партия потеряла поддержку избирателей и лишилась своего единственного парламентария.

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    Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.

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