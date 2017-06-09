Фунт обвалился по итогам выборов в парламент Великобритании

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Национальная британская валюта снизилась на 1,64% к американскому доллару сразу после оглашения итогов exit poll внеочередных парламентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По данным единственного проводимого exit poll, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

Фунт обвалился почти на 2% до 1,274 за доллар после незначительного снижения в течение дня, когда шло голосование в Великобритании.

Участники валютного рынка распродают фунт на опасениях, что правящая консервативная партия не сможет взять абсолютное большинство по итогам выборов.

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До дня выборов экономисты говорили РИА Новости, что рынок надеется на победу тори, в связи с чем курс британского фунта существенно не менялся.

Однако в случае реализации негативного прогноза, при котором консерваторы потеряют большинство, британская валюта может вновь обновить минимумы, как это было почти год назад после референдума по Brexit.