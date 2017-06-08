Великобритания подтверждает британское гражданство Насирова

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Письмо Великобритании в Национальное антикоррупционное бюро Украины о британском гражданстве отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова подлинно, заверила посол Британии в Украине Джудит Гоф в Twitter.

Так она отреагировала на заявления Насирова и его адвокатов о том, что у него нет британского паспорта, а доказательствам НАБУ в этом они не доверяют.

"Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшую информацию, предоставленную паспортной службой ВБ украинской стороне", — написала посол.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу.

Ранее судья Александр Бобровник установил залог за Насирова в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.