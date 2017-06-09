наверх
09.06.201706:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Досрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (475)

    (обновлено: )20
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Парламентские выборы в Великобритании
    Указатель избирательного участка на Холлоуэй Роуд в Лондоне. В Великобритании проходят досрочные парламентские вбыоры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Сторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне после голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин (справа) и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Полицейские охраняют избирательный участок в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин с жительницей Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Мужчина выходит с избирательного участка в Лондоне после голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Лидер Консервативной партии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй у избирательного участка в Соннинге (графство Бершир) во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Указатель избирательного участка на перекрестке Чаринг-Кросс в Лондоне. В Великобритании проходят досрочные парламентские вбыоры.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании
    Лидер Консервативной партии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй у избирательного участка в Соннинге (графство Бершир) во время голосования на досрочных парламентских выборах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями22:27 08.06.2017
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницыФотоитоги 8 июня: Осмаев покинул больницу, взрыв у посольства США в Киеве18:22 08.06.2017
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-ДонуПрибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону16:04 08.06.2017
    Взрыв у посольства США в КиевеВзрыв у посольства США в Киеве: первые кадры с места происшествия10:32 08.06.2017
    Плантация конопли на острове в ДунаеПлантация конопли на острове в Дунае05:59 08.06.2017
    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в ТегеранеФотоитоги 7 июня: земельный бунт в Одессе, разборки из-за Коцабы, взрывы в Тегеране18:01 07.06.2017
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файерыБитва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией17:21 07.06.2017
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у судаДело Коцабы: столкновения у здания суда в Киеве14:41 07.06.2017
    Мисс СНГ 2017Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017"14:00 07.06.2017
    Все фотоленты
    Указатель избирательного участка на Холлоуэй Роуд в Лондоне. В Великобритании проходят досрочные парламентские вбыоры.

    В Великобритании накануне, 8 июня, прошли парламентские выборы. Избиратели должны выбрать 650 депутатов. Основная борьба развернулась между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Лейбористской партией Джереми Корбина.

    По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.

    Смотрите также: Ну, за консолидацию! Перед Brexit Мэй объявила досрочные выборы

    Ранее сообщалось, что национальная британская валюта снизилась на 1,64% к американскому доллару сразу после оглашения итогов exit poll внеочередных парламентских выборов. 

    Ссылки по теме:
    Теги: