Досрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин

В Великобритании накануне, 8 июня, прошли парламентские выборы. Избиратели должны выбрать 650 депутатов. Основная борьба развернулась между Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и Лейбористской партией Джереми Корбина.
По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.
Смотрите также: Ну, за консолидацию! Перед Brexit Мэй объявила досрочные выборы
Ранее сообщалось, что национальная британская валюта снизилась на 1,64% к американскому доллару сразу после оглашения итогов exit poll внеочередных парламентских выборов.