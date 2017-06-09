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    В парламент Британии впервые избрана женщина-сикх

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (479)

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    Сообщается, что последователи индийского религиозно-реформаторского движения сикхи - женщина Прит Каур Джил и мужчина Бирмингем Эджбастон, а Тан Дхеши – Слау.
    Флаг Великобритании над зданием парламента
    RIA News Андрей Попов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В парламент Великобритании впервые избраны женщина-сикх и мужчина-сикх, который носит тюрбан, оба  новоизбранных депутата принадлежат к Лейбористской партии, сообщает издание Metro.co.uk.

    Издание отмечает, что такие результаты выборов можно смело назвать историческими. Сикхи Прит Каур Джил будет представлять избирательный округ Бирмингем Эджбастон, а Тан Дхеши – Слау.

    ​Отметим, что сикхи — последователи религиозно-реформаторского движения, которое возникло в Индии еще в конце XV века. Сикхи провозглашают равенство всех людей перед единым богом, независимо от касты и социального положения и негативно относятся к принципам кастовых различий. Сикхи носят тюрбан, длинные волосы и бороду.

    Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.

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