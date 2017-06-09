В парламент Британии впервые избрана женщина-сикх

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В парламент Великобритании впервые избраны женщина-сикх и мужчина-сикх, который носит тюрбан, оба новоизбранных депутата принадлежат к Лейбористской партии, сообщает издание Metro.co.uk.

Издание отмечает, что такие результаты выборов можно смело назвать историческими. Сикхи Прит Каур Джил будет представлять избирательный округ Бирмингем Эджбастон, а Тан Дхеши – Слау.

— Harjinder S Kukreja (@SinghLions) 9 июня 2017 г. Historic news —The UK just elected its first Sikh female MP and its first turbaned Sikh MP for the UK Parliament! 👳🏾👩🏾 pic.twitter.com/IKMmvICJb1 — Simran Jeet Singh (@SikhProf) 9 июня 2017 г. ​

​Отметим, что сикхи — последователи религиозно-реформаторского движения, которое возникло в Индии еще в конце XV века. Сикхи провозглашают равенство всех людей перед единым богом, независимо от касты и социального положения и негативно относятся к принципам кастовых различий. Сикхи носят тюрбан, длинные волосы и бороду.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Великобритании. По последним данным консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.