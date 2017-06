Выборы в Великобритании. Не исключено, что Брекзита не будет

РИА Новости Украина

Прошедшие в Великобритании выборы в парламент Sputnik комментирует Марк Гарнетт (Mark Garnett), профессор политологии при Университете Ланкастера и автор книги "От гнева к апатии: британская жизнь" (politics professor at Lancaster University and author of the book "From Anger to Apathy: The British Experience").

Как вы могли бы прокомментировать результаты выборов? Ожидали ли вы такой исход?

– Нет, не ожидал, хотя, кажется, пара проведенных перед выборами опросов нечто подобное и предсказывала. В последнее время на выборах в Великобритании всех голосующих можно разделить на две группы: это люди старшего возраста, которые, как правило, голосуют всегда, и молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которые голосуют достаточно редко. Так вот, хотя большинство опросов и предсказывало, что две главные партии будут идти ноздря в ноздрю, прогнозы были основаны на ложных представлениях о человеческом поведении. И вот что случилось: молодое население проголосовало практически в таком же количестве, что и люди старшего возраста. Это можно назвать демографической революцией в британской политике.

Как вы считаете, почему консерваторы потеряли большинство в Парламенте?

– Я думаю, что главная проблема Тори состоит в том, что у их лидера, Терезы Мэй, какими бы позитивными качествами она ни обладала, нет хорошего чутья к проведению политических кампаний. Все её шаги были неверными. Так, например, ей пришлось отменить некоторые политические решения, поскольку общественности они не нравились. Она не принимала участия в телевизионных дебатах с лидером лейбористов – Джереми Корбином. А в довершение ко всему, среди британской общественности царило чувство, что особой необходимости в этих выборах не было. Тереза Мэй утверждала, досрочные выборы необходимы для укрепления правительства, что в свою очередь необходимо для успешных переговоров с Брюсселем о выходе Британии из Евросоюза. Но мне кажется, что люди, которые хорошо разбирались в этой ситуации, понимали, что ЕС свою позицию обозначил и менять её он не будет. В действительности Тереза Мэй пошла на этот шаг только потому, что видела, что оппозиционные партии слабеют, поэтому она решила воспользоваться возможностью для того, чтобы усилить позиции своей партии в парламенте. А люди не любят участвовать в выборах, проведение которых они не считают необходимостью. В итоге, для консерваторов всё пошло не так, и это можно назвать это случайностью. Но в глубине было ощущение с её стороны, что Мэй объявила о досрочных выборах под ложным предлогом. Консерваторы не были честны до конца, когда говорили об этом. И мне кажется, что когда такое происходит, люди терпят неудачу.

REUTERS Stefan Wermuth Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обращается к стране после досрочных парламентских выборов на Даунинг-стрит в Лондоне

Как лейбористам удалось заручиться такой поддержкой населения?

– Я думаю, что это сейчас это самая главная тема для обсуждений. Как я уже говорил, всё дело в молодых избирателях, которых Джереми Корбин вдохновил принять участие в выборах. Я также задаюсь вопросом, можно ли объяснить успех лейбористов тем, что многие люди считали, что Тереза Мэй недостойна получить эти полномочия, а поскольку помешать ей мог только Корбин, они решили проголосовать за него. Но, безусловно, Джереми Корбин изменил то, как обсуждают политические вопросы в стране. Он предложил более социалистическую программу, и многие люди проголосовали за него из-за этого. Но я также думаю, что много людей поддержало его, только потому, что он символизирует перемены. Есть определённый вид политиков в Британии, которые не вызывают симпатий у электората. Их жизнь строится на том, что они продвигаются по карьерной лестнице, при этом не обязательно, потому что у них хорошие идеи или они предлагают что-то интересное. А Джереми Корбин говорит интересные вещи, и он куда больше походит на обычных людей. В Британской политике сейчас многое меняется, а в основе всего этого лежит, конечно же, Брексит. Как будут развиваться события дальше предсказать невозможно.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Думаю, что в конце концов у Великобритании будет более "мягкий" Брексит или даже возможно, если ситуация сложится особым образом, что никакого Брексита не будет. И Соединенное Королевство в той или иной форме останется членом Европейского Союза.