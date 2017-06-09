Выборы в Великобритании: поражение и предательство. Опрос экспертов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Великобритании 8 июня состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно данным экзит-полов, ни одна из партий не получит абсолютного большинства в Палате общин.

Несмотря на то, что подсчёт голосов продолжается, уже можно говорить, что консерваторы потеряли правящее большинство и не смогут самостоятельно сформировать правительство.

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Может лишиться должности REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool Тереза Мэй крупно рискнула и проиграла - эксперт

Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что, похоже, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет оснований радоваться полученным результатам, основывая свои выводы на результатах экзит-полов.

"Да, её партия (Консервативная) победила, но мандатов получит на 14 меньше, чем в предыдущем созыве (314 против 328). А вот основные конкуренты, лейбористы — наоборот, увеличивают своё представительство на 34 мандата. И теперь даже не факт, что Мэй останется на высокой должности. Во всяком случае, до единоличного формирования своего Кабмина консерваторы не дотянули. Для этого нужно было заполучить минимум 326 депутатских кресел (50%+1 голос)", — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Точно не проиграла

Политолог Алексей Якубин в свою очередь считает, что Тереза Мэй оказалась куда хитрее, чем можно было предположить, и достигла своей цели.

"Да, хорошо, что лейбористы нарастили голоса, хорошо что вновь вернулась большая левая повестка как в начале 80-х. Но, кажется, мы тут не увидели главного — Мэй не просто так инициировала эти выборы, и не потому что она такая демократка, она просто хотела размыть ответственность за тяжелое похмелье с Brexit. Чтобы не только консервативную партию потом обвиняли во всех грехах и кризисах, а чтобы весь полит класс Британии был "запятнан" этими проблемами — экономическими социальными, гражданскими, даже имиджевыми — с Лейбористами включительно. И цель ее достигнута, и консерваторы не проиграли и не утонули. Ну потеряли пару мандатиков, зато теперь все будут ви новаты ибо у консерваторов не будет доминирующего большинства, можно будет пенять на коллегиальность решений по Brexit и на Лейбористы и других. Персональная ответственность снижается, вобщем удобно. Отсюда такая даже некая ленца с введением всей кампании со стороны Мэй, не явления на дебаты 1 июня. Так что Мэй оказалась намного хитрее, чем казалось. И, точно, что не проиграла", — написал Якубин на своей странице в Facebook.

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