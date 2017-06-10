В Британии огласили окончательные результаты выборов в парламент

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы – 262, Шотландская национальная партия – 35, Либерал-Демократическая – 12, Демократическая юнионистская – 10, Партия Уэльса —3, Партия "зеленых" — один.

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Последним отчитался об итогах голосования лондонский округ Кенсингтон, в котором разрыв между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партиями был настолько мал, что потребовалось несколько пересчетов голосов.

Когда ни одна партия не набирает больше половины мандатов, возникает ситуация "подвешенного парламента" и необходимость создания коалиций. Премьер-министр, лидер консерваторов Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить.

Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.