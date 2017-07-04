Кабмин еще не видел законопроект о реинтеграции Донбасса - Гройсман

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса не поступал для ознакомления в Кабинет министров, однако правительство готово приобщиться к разработке документа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.

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"Этот документ не поступал в Кабмин. И мне тяжело его сейчас комментировать. Я знаю, что эти дискуссии идут. Мы обязательно на определенном этапе приобщимся к этому (процессу разработки — Ред.)", — сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер напомнил, что правительство утвердило стратегию относительно реинтеграции Донбасса, и этот документ, по его мнению, должен быть положен в основу соответствующего закона. "Там, где правительство будет с чем-то несогласно, мы обязательно об этом скажем и предложим, как тот или иной вопрос сделать лучше", — добавил Гройсман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов ранее выражал надежду, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят Верховной Радой на текущей сессии, которая заканчивается 14 июля.

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В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну.