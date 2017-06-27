Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Парламент Украины может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ, а также законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии в июле, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", — сказал Парубий на пресс-конференции во вторник.

По его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.

Также Парубий не исключает, что парламент может на следующей пленарной неделе рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Эта идея (законопроекта о реинтеграции Донбасса – ред.) пока находится в стадии обсуждения, будет ли подготовлен законопроект, но это также один из тех амбициозных планов, которые мы имеем целью рассмотреть на следующей пленарной неделе", — сказал спикер ВР.

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Фракция коалиции "Народный фронт" в Раде ранее призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко накануне в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.