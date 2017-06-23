Тука: закон о деоккупации не означает полномасштабной войны в Донбассе

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Принятие закона о деоккупации (реинтеграции) Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает ТСН.

"В преамбуле этого законопроекта четко написано о приверженности мирному решению проблемы и последовательности согласно минских договоренностей", — сказал замминистра.

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Тука также отметил, что законопроект предусматривает, что все военно-гражданские администрации будут подчиняться командующему Оперативного штаба.

"Территория в преамбуле (законопроекта) признана оккупированной, кем именно – не названо", — подчеркнул он.

Тука также добавил, что предложенный законопроект – это лишь "черновой вариант", его еще будут обсуждать, и учтут мнение и экспертов, и общественности.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко накануне в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.