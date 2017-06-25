Парубий сказал, когда завершат работу над законом о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Работа над законопроектом о реинтеграции Донбассе завершится в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий во Львовской области на пресс-конференции после "Форума местного развития", передает "5 канал".

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Однако спикер отметил, что полный текст документа пока не готов, но рабочая группа уже определилась с основными его положениями.

"На данный момент еще идут обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем к последней пленарной неделе выйти на один законопроект. Я напомню вам его ключевое положение: создание единого оперативного штаба по управлению и военными, и ВГА. Он предусматривает формат ведения всех военных действий, сохраняя все демократические процедуры, именно того, что не позволяет проводить сегодня закон о военном положении ", — отметил Парубий.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.