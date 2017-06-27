DW: реинтеграция Донбасса - это гибридный мир

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Верховная рада в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Сам план еще не готов, но его отдельные тезисы уже обсуждают в Украине. Закон призван поставить юридическую точку в затянувшейся антитеррористической, как ее называют власти, операции (АТО) на востоке страны и дать ответ на вопрос, каким образом украинское государство планирует вернуть Донбасс. Не только территории, но и людей", — пишет политический обозреватель Сергей Руденко в статье для Deutsche Welle.

Война вместо АТО

"Накануне состоявшегося 19 июня визита Петра Порошенко в Вашингтон секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о намерении Киева освободить Донбасс. Для этого, по словам Турчинова, парламент должен принять закон, предусматривающий комплекс мер по завершению АТО и расширению возможности применения армии на востоке Украины. Де-факто речь идет о введении в регионе военного положения со всеми вытекающими отсюда последствиями", — говорится в публикации.

"То, что озвучил Турчинов, не новость. Необходимость изменения правового статуса происходящего в Донбассе давно уже обсуждается в Украине. Ведь для всех очевидно: на востоке страны идет война, не имеющая ничего общего с антитеррористической операцией… По проекту Турчинова, Украина сформирует на востоке страны постоянно действующий оперативный штаб для управления вооруженными силами и силовыми структурами. Именно такой штаб, по мнению секретаря СНБО, позволит Киеву обеспечить безопасность в регионе… Произойдет ли это, можно будет судить только после создания штаба и отмены режима АТО", — продолжает автор статьи.

Реинтеграция территорий и людей

"На фоне воинствующих заявлений Турчинова в другой тональности прозвучали слова спикера украинского парламента Андрея Парубия о реинтеграции Донбасса. А точнее — о необходимости принятия закона, который определит план возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинского государства", — пишет политический обозреватель.

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"Де-факто на сегодняшний день существует только один план реинтеграции Донбасса. Он определен минскими соглашениями. В них предусмотрены и вывод иностранных войск с территории Украины, и проведение выборов в Донбассе, и амнистия боевиков, и особый статус региона, и многое другое. Но все это, во-первых, не выполняется. А, во-вторых, этот план был написан Москвой. Киев, по большому счету, за три года войны так и не составил свой план реинтеграции Донбасса", — говорится в публикации.

"Украина должна четко представлять себе, что в течение ближайших 2-3 лет будет делать с теми районами Донецкой и Луганской областей, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Иначе она может окончательно потерять Донбасс. Нет, не территорию, а людей. Три года войны, пропаганда "ДНР" и "ЛНР", отсутствие эффективной контрпропаганды уже сделали свое дело. Возвращение людей для Украины, похоже, будет не менее тяжелым, чем возвращение контроля над территориями", — полагает автор статьи.

Гибридный мир

"Каким будет закон о реинтеграции Донбасса, зависит не только от Турчинова, Парубия и народных депутатов. Свое слово еще должен сказать президент Петр Порошенко. Он уже встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне и, как известно, обсуждал с ним будущее Донбасса. 26 июня в Париже запланированы переговоры Порошенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — напоминает политический обозреватель.

"Перед внесением в парламент закона о реинтеграции Донбасса президент Украины, конечно же, будет учитывать позиции западных партнеров. Украинская сторона вряд ли пойдет против тех, кто поддерживает ее в достаточно сложном переговорном процессе с Владимиром Путиным. Поэтому очевидно, что на востоке Украины даже после принятия закона о реинтеграции Донбасса нас ожидает гибридный мир. Похоже, иное пока невозможно", — говорится в статье.