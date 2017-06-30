О реальной реинтеграции Донбасса сегодня речь не идет - политолог

На минувшей неделе продолжилось обсуждение властной стратегий (или, скорее, возможных стратегий) по реинтеграции Донбасса. То, что презентовал глава СНБО Александр Турчинов, это, судя по всему, попытка перехватить инициативу, а то и подставить президента Порошенко накануне его визита в Вашингтон. Об этом рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Предложения Турчинова не приняли, более того, президент заявил о своем варианте закона о деоккупации. Но суть такова: о реальной деоккупации и реинтеграции Донбасса речь не идет. Поскольку есть два сценария. Первый — военный (как модно говорить — "хорватский"). Но состояние Вооруженных сил Украины на данном этапе (таково), что может повториться сценарий августа 2014 года. Это остается для внутриполитического дискурса — подогревать патриотический градус. И политический (сценарий): понятно, что на реализацию "Минска" нет ни воли, ни желания, ни политического ресурса. Другой вопрос, что, естественно, ситуация изменится — после выборов в Германии, и как знать, к какому давлению прибегнут те же Меркель и Макрон, которым, скорее всего, будет "спущен" украинский вопрос, чтобы все-таки принудить к исполнению минских соглашений упирающегося президента Украины", — подчеркнул политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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