Хроника 4 июля: МВФ отложил новый транш Украине, польский ультиматум по Бандере

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 4 июля, МВФ отложил выделение транша Украине, Европарламент одобрил новые торговые преференции для Украины, а МИД Польши пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Бандеры. Помимо этого вчера следователи ГПУ допросили мэра Львава Садового. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

МВФ отложил выделение транша Украине

Международный валютный фонд решил повременить с выделением пятого транша Украине до конца текущего года. Как стало известно, причина такого решения в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Премьер Владимир Гройсман отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

Европарламент одобрил новые торговые преференции ЕС для Украины

Европейский парламент поддержал решение о введении временных торговых преференций для Украины. Торговые преференции будут введены на три года в качестве дополнения к соглашению о Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Ожидаются, что благодаря новым квотам, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.

МИД Польши пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Бандеры

Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил президенту Украины Петру Порошенко, что Киев "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

Митинг "Нацкорпуса" под посольством Италии

Члены партии "Национальный корпус" требуют под стенами посольства Италии в Киеве освобождения задержанного в Болонье военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, в 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане.

Дело против экс-руководства "ПриватБанка" и ревизия в банке

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что в отношении бывшего руководства банка открыто уголовное производство за доведение финучреждения до состояния неплатежеспособности. При этом Шлапак подтвердил факт продолжения переговоров с бывшими собственниками "ПриватБанка" относительно реструктуризации кредитного портфеля. Позже глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура инициировала финансовую проверку национализированного "ПриватБанка".

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Следователи ГПУ допросили Садового

Генеральная прокуратура Украины в качестве свидетеля допросила мэра Львова Андрея Садового. Причиной вызова в ГПУ стали обстоятельства продажи нидерландской компании CTP за 52 миллиона гривен земельного участка площадью 25 гектаров на окраине Львова для строительства индустриального парка. По словам львовского городского главы, во время допроса еще не шла речь о цене земли, которую, по версии прокуратуры, нидерландской компании продали по дешевке.

Депутаты не поддержали обвинения ГПУ против Довгого

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа"). В комитете отметили, что представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с Довгого содержит недостатки в части обоснования совершенных злоупотреблений. Сам Довгий призвал комитет ВР одобрить снятие с него неприкосновенности.

В Украину доставили лекарства против ботулизма

В Украине с начала года от ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 скончались, заявила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Сыворотки сохраняются в Минздраве и в случае необходимости будут перевезены в регионы в кратчайшие сроки", — сказала Супрун. По ее словам, в течение последних месяцев в Украине наблюдается увеличение числа случаев заболеваемости ботулизмом.

Пропавшего подданного Великобритании, по некоторым данным, прибывшего в начале мая в Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в самопровозглашенной ЛНР. Ранее в непризнанной ЛНР создали "горячую линию", чтобы "покупать информацию о ВСУ и другие разведданные". Сообщается, что пропал разыскиваемый вскоре после прибытия в зону боевых действий.

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В Николаевской области после замены окон рухнула школа

В городе Новый Буг Николаевской области обрушилась часть школы. По словам очевидцев, сначала начали рушиться окна на первом этаже здания, а потом "обвалились все три этажа". Пострадавших нет. Площадь обрушившегося здания — около 300 куб. кв. метров. В свою очередь местное издание Novosti N напоминает, что школа была построена в 1979 году. В нынешнем году по программе народного депутата Украины Андрея Вадатурского в школе поменяли окна.

Польша просит США выдать 98-летнего украинца

Прокуратура Польши направила запрос о выдаче 98-летнего жителя США Майкла К., которого подозревают в массовом убийстве поляков во время Второй мировой войны, сообщает во вторник Институт национальной памяти страны. Предполагается, что Майкл К. — эмигрировавший в США украинец — во время Второй мировой войны служил в "Украинском легионе самообороны", а затем в "Ваффен-СС" и причастен к уничтожению польских деревень и гибели по меньшей мере 44 поляков.

Именно 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США. В этот же день в 1876 году в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров, а в 1886 году — в Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, которая торжественно открыли только 26 октября.