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    Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру

    (обновлено: )13520
    Как пояснил мэр, речь идет о его допросе как свидетеля по делу, которое касается инвестиционного проекта во Львове. Так, по данным Садового, голландская компания CTP ранее победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне.
    Председатель партии Объединение Самопомич Андрей Садовый
    Объединение "Самопомич"

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что отправился на допрос в Генпрокуратуру Украины как свидетель по делу, которое касается инвестиционного проекта.

    "В 10.30 иду на допрос в Генпрокуратуру. Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове", — написал во вторник Садовой на своей странице в Facebook.

    Как пояснил мэр, речь идет о его допросе как свидетеля по делу, которое касается инвестиционного проекта во Львове. Так, по данным Садового, голландская компания CTP (один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы) ранее победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне, инвесторы предложили не только инвестировать в будущий парк, но и выкупить землю под ним.

    Андрей Садовый в Facebook
    Скриншот поста Садового в Facebook

    "В любой стране (особенно в тех, которые не могут похвастаться притоком инвестиций и высокой занятостью населения) такая история стала бы поводом для оптимизма. Такие проекты и такие инвестиции привлекают внимание других. За ними следят и изучают опыт. Что делает украинское государство? Правильно — возбуждает уголовное дело и начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может", — отметил Садовой.

    Напомним, ранее парламентское большинство в Верховной Раде призвало Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором во Львове.

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