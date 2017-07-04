Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что отправился на допрос в Генпрокуратуру Украины как свидетель по делу, которое касается инвестиционного проекта.

"В 10.30 иду на допрос в Генпрокуратуру. Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове", — написал во вторник Садовой на своей странице в Facebook.

Как пояснил мэр, речь идет о его допросе как свидетеля по делу, которое касается инвестиционного проекта во Львове. Так, по данным Садового, голландская компания CTP (один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы) ранее победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне, инвесторы предложили не только инвестировать в будущий парк, но и выкупить землю под ним.

Андрей Садовый в Facebook Скриншот поста Садового в Facebook

"В любой стране (особенно в тех, которые не могут похвастаться притоком инвестиций и высокой занятостью населения) такая история стала бы поводом для оптимизма. Такие проекты и такие инвестиции привлекают внимание других. За ними следят и изучают опыт. Что делает украинское государство? Правильно — возбуждает уголовное дело и начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может", — отметил Садовой.

Напомним, ранее парламентское большинство в Верховной Раде призвало Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором во Львове.