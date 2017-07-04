МИД Польши пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Бандеры

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание wPolityce.

Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил президенту Украины Петру Порошенко, что Киев "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

"Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", — сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Министр напомнил, что сейчас готовится визит польского президента Анджея Дуды в Киев, а в прошлом году в Варшаве были президент Петр Порошенко и ряд украинских министров, работа над решением общих проблем продолжается.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. В частности, Ярослав Качиньский сообщал, что будущее отношений Киева и Варшавы зависит от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

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В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".