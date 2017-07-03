МВФ исключил требование о рынке земли из меморандума с Украиной – СМИ

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда, сообщает AgroPortal со ссылкой на источник, близкий к переговорам сторон в США.

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"Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард, глава МВФ, согласилась", — сообщил источник.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

"На сегодня между Порошенко и Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша", — добавил источник.

Ранее МВФ призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.