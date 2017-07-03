наверх
03.07.201720:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    МВФ исключил требование о рынке земли из меморандума с Украиной – СМИ

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (438)

    (обновлено: )22801
    По информации источника близкого к переговорам, президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард согласилась.
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда, сообщает AgroPortal со ссылкой на источник, близкий к переговорам сторон в США.

    Охрименко: бюджетная резолюция от Кабмина — калька меморандума с МВФ. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Аналитик: бюджетная резолюция от Кабмина - "калька" меморандума с МВФ

    Читайте также: Фурса: благодаря МВФ внешние займы окажутся для Украины дешевле

    "Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард, глава МВФ, согласилась", — сообщил источник.

    По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

    "На сегодня между Порошенко и Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша", — добавил источник.

    Ранее МВФ призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

    Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца