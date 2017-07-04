Убийства во Второй мировой. Польша просит США выдать 98-летнего украинца

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Польши направила запрос о выдаче 98-летнего жителя США Майкла К., которого подозревают в массовом убийстве поляков во время Второй мировой войны, сообщает во вторник Институт национальной памяти страны.

Предполагается, что Майкл К. — эмигрировавший в США украинец — во время Второй мировой войны служил в "Украинском легионе самообороны", а затем в "Ваффен-СС" и причастен к уничтожению польских деревень и гибели по меньшей мере 44 поляков. Основанием для этого стал анализ военных документов, показаний других членов подразделения и украиноязычные мемуары подозреваемого.

"Прокуратура направила руководителю консульского отдела посольства Польши в Вашингтоне заявление Комиссии по расследованию преступлений против польского народа о задержании и экстрадиции гражданина США Майкла К. Этот запрос будет подан американской стороне", — говорится в сообщении.

Поясняется, что Майкл К. подозревается в "совершении преступления против человечества, которое одновременно является военным преступлением".

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Ранее аналогичное расследование в отношении Майкла К. было начато в Германии, однако позже его отложили из-за состояния здоровья подозреваемого.

Сообщалось, что польские власти вновь взялись за старое и довольно запутанное дело, касающееся 98-летнего украинца Михаила Каркоца, бывшего члена дивизии СС "Галичины" из Волыни по прозвищу Волк. В Польше его подозревают в сотрудничестве с нацистами и массовых убийствах поляков во время Второй мировой.