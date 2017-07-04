День независимости США в Киеве

Посольство США В Киеве во вторник, 4 июля, проводит мероприятия в честь Дня независимости США.

По случаю праздника посол США в Украине Мари Йованович приняла украинских друзей и коллег в своей резиденции.

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа — Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов.

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