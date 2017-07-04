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    Фотоленты

    День независимости США в Киеве

    (обновлено: )23104
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine

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    Посольство США В Киеве во вторник, 4 июля, проводит мероприятия в честь Дня независимости США.

    По случаю праздника посол США в Украине Мари Йованович приняла украинских друзей и коллег в своей резиденции.

    День независимости США отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа — Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов. 

    Смотрите также: Военный парад в честь Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

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