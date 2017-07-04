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    "США были, есть и будут другом". Киев поздравил американцев с Днем Независимости

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    С праздником американцев уже поздравили глава государства Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и руководитель оборонного ведомства Степан Полторак.
    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр обороны Степан Полторак поздравили США с Днем Независимости. Соответствующие сообщения они разместили на своих страницах в Facebook.

    "Соединенные Штаты Америки – это настоящий стратегический партнер Украины. С Днем Независимости вас, друзья!", — написал президент.

    Петр Порошенко/Facebook, 4 июля 2017

    В свою очередь Гройсман написал, что "для Украины США всегда были, есть и будут надежным партнером и настоящим другом".

    "Благодарен за постоянную поддержку и готовность углублять сотрудничество между нашими государствами ради мира, благополучия и процветания", — добавил глава правительства.

    Владимир Гройсман/Facebook, 4 июля 2017

    Полторак разместил видеообращение, в котором подчеркнул, что Киев ценит "неизменную поддержку США на всех мировых площадках, весомое содействие в осуществлении реформ". "Мы желаем дружественному народу мира и процветания!" — заявил глава Минобороны.

    Четвертого июля в США отмечается национальный государственный праздник – День Независимости (Independence Day). В этот день в 1776 году представители 13-ти штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.

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    Главное событие – парад Дня Независимости – проходит в полдень в Вашингтоне. Парад начинается в 11:45 по местному времени. Праздничная колонна проходит по Конститьюшн-авеню от 7-й до 17-й улицы. Это одно из важнейших национальных мероприятий с очень четкой патриотической основой, с участием огромного количества музыкантов, военных, актеров и чиновников, а также воздушных шаров и украшенных платформ. Участвующие музыкальные коллективы выбираются губернатором каждого штата либо от музыкальных образовательных учреждений штата.

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    Одновременно в Америке проходят народные гуляния, устраиваются фейерверки. Главный национальный фейерверк по традиции проходит не в административной столице – Вашингтоне, а в Нью-Йорке – на набережной Ист-ривер. 

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