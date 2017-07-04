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    Европарламент одобрил новые торговые преференции ЕС для Украины

    (обновлено: )56
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Пленарная сессия Европарламента во вторник одобрила новые временные односторонние торговые преференции Евросоюза для Украины, идущие в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, следует из результатов голосование в ЕП.

    Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что после пленарного голосования этот документ еще должен одобрить Совет ЕС. Сам Совет сообщил, что одобрение этих мер внутри Евросоюза должно завершиться к концу июля. Торговые преференции, действие которых рассчитано на три года, должны заработать к концу сентября. Меры предложены Еврокомиссией около года назад и принимаются в ЕС ввиду "сложной экономической ситуации и усилий в области экономических реформ, предпринимаемых в Украине", сообщала ранее пресс-служба Совета ЕС.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также об обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысяч тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал Совет ЕС.

    Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи, говорилось в релизе Совета ЕС.

    Украина, чтобы получать эти привилегии, должна будет следовать тем же принципам, что установлены в рамках соглашения об ассоциации. Они включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.

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