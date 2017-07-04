наверх
04.07.201715:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Гремучий коктейль. Соцсети о "Привате", банкротстве и деле Коломойского

    (обновлено: )11710
    Немало времени прошло с момента национализации "ПриватБанка", но основные подробности этого процесса проявились только сейчас. Что стало причиной открытия дела против экс-руководства "ПриватБанка" и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Пресс-конференция председателя правления ПриватБанка Александра Шлапака
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Главный банк страны – "ПриватБанк" – опять на первых полосах отечественных СМИ. Буквально на днях Минфин опубликовал "письмо-прошение" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о национализации "ПриватБанка", а уж сегодня в НБУ заявили о старте процедуры взыскания с них долгов. По информации НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов для бывших владельцев "Привата" закончился первого июля, и эти обязательства они не выполнили.  

    НЕ инжект: https://www.youtube.com/watch?v=hHXRU71jP_0

    Но и это еще не все — ГПУ открыла дело о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности. Об этом сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак (не так давно подавший прошение об отставке). 

    Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года. По его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение. 

    "Это вершина финансовой пирамиды "ПриватБанка", – подчеркнул Шлапак.

    В соцсетях судьба "Привата" вызывает неподдельный интерес и немало комментариев: "… эта война Коломойского с Порошенко выглядит весьма впечатляюще. У обоих достаточно козырей в рукавах и топоров за спиной. Ну и как очередной раз показывает практика — договориться можно далеко не со всеми. Вернее, договориться то можно, но вот что делать с теми, кто договоренности не выполняет категорически, для меня лично всегда было большим вопросом". 

    "ПриватБанк докапитализировали на 38,6 млрд.грн., Владельцы Привата очередной раз кинули НБУ и нас с вами… И где тут экономика, где рынок…???", — интересуются украинцы в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство