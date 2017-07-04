Гремучий коктейль. Соцсети о "Привате", банкротстве и деле Коломойского

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Главный банк страны – "ПриватБанк" – опять на первых полосах отечественных СМИ. Буквально на днях Минфин опубликовал "письмо-прошение" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о национализации "ПриватБанка", а уж сегодня в НБУ заявили о старте процедуры взыскания с них долгов. По информации НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов для бывших владельцев "Привата" закончился первого июля, и эти обязательства они не выполнили.

НЕ инжект: https://www.youtube.com/watch?v=hHXRU71jP_0

Но и это еще не все — ГПУ открыла дело о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности. Об этом сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак (не так давно подавший прошение об отставке).

Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года. По его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.

"Это вершина финансовой пирамиды "ПриватБанка", – подчеркнул Шлапак.

В соцсетях судьба "Привата" вызывает неподдельный интерес и немало комментариев: "… эта война Коломойского с Порошенко выглядит весьма впечатляюще. У обоих достаточно козырей в рукавах и топоров за спиной. Ну и как очередной раз показывает практика — договориться можно далеко не со всеми. Вернее, договориться то можно, но вот что делать с теми, кто договоренности не выполняет категорически, для меня лично всегда было большим вопросом".

"ПриватБанк докапитализировали на 38,6 млрд.грн., Владельцы Привата очередной раз кинули НБУ и нас с вами… И где тут экономика, где рынок…???", — интересуются украинцы в сетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook