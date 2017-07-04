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    Политика

    Экс-советник главы СБУ прокомментировал слова главы МИД Польши о Бандере

    (обновлено: )48304
    Маркиян Лубкивский заявил, что высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского о Бандере "является несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений".
    Маркиян Лубкивский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Экс-советник главы СБУ эксперт международник Маркиян Лубкивский заявил, что Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывание главы польского внешнеполитического ведомства по поводу исторического прошлого страны.

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    "Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского является несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", — сказал Лубкивский во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

    Лубкивский добавил, что подобные высказывания главы МИД Польши являются "вмешательством во внутренние дела Украины, мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент — до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется ни один Ващиковский".

    Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci" заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

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