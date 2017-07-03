Почему тема УПА стала козырным тузом власти

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В мире вновь поднимается вопрос о героизации воинов УПА в Украине. Недавно информационное агентство "Рейтерс" опубликовало статью американского журналиста Джоша Коэна "Как Трампу показать свою непримиримость к антисемитизму" о героизации нацистских коллаборационистов.

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"Трамп должен был высказаться против", как считают многие, "вызывающей беспокойство глорификацией нацистских коллаборационистов". По убеждению автора, Трампу нужно расширить повестку, чтобы обратить внимание Киева на его официальную государственную политику чествования контраверсионных личностей времен Второй мировой войны", — говорится в публикации.

В парламенте Германии 20 июня состоялся круглый стол об исторической ответственности Германии перед Украиной. На нем выступил известный американский историк Тимоти Снайдер. Часть его выступления была посвящена украинскому национализму. Снайдер считает, что так как украинские националисты оплачивались Абвером и поощрялись Германией, то ответственность за их действия также лежит и на немцах.

"Также сами украинцы должны понять свою роль в политике террора Сталина, а не утверждать что это была политика России, потому что это не так. Это была советская политика, в которой украинцы также играли роль. Это историческая работа, которую должны сделать украинцы. Когда я был в Украине в сентябре выступая перед миллионами украинских телезрителей, пытаясь говорить про эти вещи на украинском языке, точка зрения которую я пытался донести была такова: не надо помнить Бабий Яр для евреев. Помните Бабий Яр для себя. Вы помните Холокост в Украине для того, чтобы построить ответственное гражданское общество и, надеюсь, в будущем работающую демократию в Украине", — приводит слова Снайдера глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Эдуард Долинский/Facebook Эдуард Долинский. Архивное фото

В то же время Украина живет без оглядки на мировое сообщество. У нас проходят пышные празднества в честь юбилея Романа Шухевича именно в годовщину жестокой резни, в которой погибли тысячи евреев, именами воинов УПА называют улицы и так далее.

"Вопросы УПА, Бандеры и Шухевича — это исключительно украинская внутренняя повестка. Которая, к сожалению, уже 26 лет позволят раскалывать страну. Каждый раз, когда необходимо отвлечь внимание людей от ухудшения жизни или отсутствии реформ, из рукава достается "козырный туз" — тема УПА. И люди с пеной у рта начинают выяснять: герои ли члены УПА или нет?" - сказал РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

По его мнению, в этом отношении нынешняя власть еще циничнее "оранжевой" власти времен Ющенко.

"Если для тех УПА имела хоть какое-то моральное значение, то "винницкие" вообще никакого отношения не имеют к Бандере или Шухевичу. Они циничные конъюнктурщики. Вчера они ходили с георгиевской ленточкой, а сегодня прославляют Шухевича. В целом же, все эти нынешние процессы героизации УПА и попытка запретить советское прошлое — это не более чем заигрывание власти со своим электоратом Западной и Центральной Украины. С одновременной попыткой натравить этих людей на юго-восток. В надежде, что на выборах гордость за возвеличенных Бандеру-Шухевича будет более приоритетной, чем нищета, в которую власть вогнала страну", — пояснил политтехнолог.