КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Тернополе состоялась презентация книги-комикса о последнем бое Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов), сообщает местное издание "Доба".

Книга, ключевой особенностью которой, по словам ее авторов, является формат комикса, получила название "Вера и воля".

"Доба" В Тернополе выпустили комикс о последнем бое УПА

"Описанный в книге последний бой УПА был на территории Тернопольщины 14 апреля 1960-го года, — говорит соавтор книги-комикса, заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра. — Тогда родился замысел не только напомнить об этом факте, но подготовить проект, который смог бы донести эту информацию нашим братьям, нашим украинцам на Востоке Украины".

Книга рассказывает историю Марии Пальчак, которая стала участницей последнего боя УПА, уточняет издание.

"Доба" В Тернополе выпустили комикс о последнем бое УПА

"Прежде всего, в основе книги — архивные документы, — рассказал соавтор Виктор Уният. — Я понимал, что документы преподавать — это будет сухой материал. Пришлось творчески доработать".

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.