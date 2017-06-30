Глумление над памятью. Шухевич, убийства евреев, праздник

Анна Лаба, РИА Новости Украина

30 июня во Львове с помпой решили отметить 110-летие со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Фестиваль "ШухевичФест", запланированный на 30 июня — 2 июля 2017 года, совпадает с 76-й годовщиной еврейских погромов во Львове.

Фестиваль организован управлением культуры Львовской городского совета и Культурным центром Билогорща, и микрорайоном "Левандивка", Львовской станицы "Пласта", культурно-художественнымцентром "Спутник", львовсим музеем "Территория террора" и включает в себя спортивные мероприятия, показы фильмов, лекции и музыкальные выступления.

Организаторы говорят, совместными усилиями пытаются децентрализовать культуру, что в случае "ШухевичФест" означает вывести событие за пределы центра города Львова, соответственно — значительно расшить историко-познавательное и культурно-художественное пространство.

Пляски на крови

Но именно 30 июня 1941 года во многих городах Западной Украины начались еврейские погромы. Самым крупный погром был во Львове. В течении двух дней тысячи евреев были убиты. Мирных, ни в чем не повинных и ничего не подозревавших людей избивали, насиловали, выбрасывали из домов, грабили и убивали. Жестокие еврейские погромы были организованы нацистами и ОУН при участии бойцов батальона "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич.

"Таким образом во Львове решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев. Продлится празднование до 2 июля — дня когда закончился погром. В программе "ШухевичФест" — выставки о семье Шухевичей, спортивные соревнования, кинопоказы и лекции, где о Шухевиче будут рассказывать как о подпольщике, спортсмене и бизнесмене. С чем это все сравнить? Это, например, как если бы еврейская община в день поминовения жертв Голодомора устроила "КагановичФест"", — написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице Facebook.

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Он подчеркнул, что еврейские погромы во Львове были организованы и проведены вступившими в город нацистами и милицией ОУН (Б).

"Роман Шухевич и его батальон "Нахтигаль" состоявший из членов ОУН также были в городе, хотя, утверждается, что был отпущен в увольнение. Точное число жертв погрома не известно, но историки говорят, что от 4 до 7 тысяч евреев было убито. Издевательства "объяснили" тем, что при отходе НКВД расстреляли заключённых в тюрьме среди которых были украинцы, поляки и евреи. На видео можно видеть как евреи откапывают, очищают и носят тела расстрелянных. Люди с повязками — милиция ОУН", - написал Долинский, проиллюстрировав пост шокирующим видео.

Веселье в Киеве

Торжественные мероприятия по случаю юбилея Шухевича также запланированы в Киеве.

"Партия "Свобода" решила не стоять в стороне и тоже поиздеваться над памятью жертв Холокоста. 30 июня в день памяти жертв львовского погрома в Киеве на улице Шухевича (Ватутина) эта партия будет отмечать день рождения Романа Шухевича. На празднике, в день убийства тысяч невинных людей, будет весело – выступят братья Капрановы, писатель Кокотюха, покажут выставку оружия и формы, ярмарку и концерт групп "Рутения", "Тень Солнца" и "Гайдамаки", - отмечает Долинский.

Призывы, оставшиеся без ответа

Намерение львовских властей устроить народные гулянья на костях убитых евреев не могло не вызвать возмущения. Еще накануне "ШухевичФеста" в Национальной коалиции в поддержку евроазиатского еврейства (NCSEJ) заявили, что осуждают подобное мероприятие и призвали местные власти Львова отменить фестиваль в честь Романа Шухевича.

"Это событие является оскорблением воспоминаний о тех, кто погиб во время Холокоста. Роман Шухевич был генералом в Украинской повстанческой армии (УПА) и батальоне Нахтигалль, который сотрудничал с нацистскими войсками.Украинские националисты из Украинской повстанческой армии и батальона “Нахтигаль” охотно участвовали в погромах, в которых в начале июля было убито до 4000 евреев", — говорится в обращении NCSEJ.

Всемирный еврейский конгресс (WJC) также призвал местные власти также призвал отменить это событие, а всех украинских лидеров высказаться против незаслуженного прославления Шухевича, непосредственного участника геноцида украинских евреев.

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"Прискорбно, что город Львов проведет мероприятие в честь убийцы-антисемита именно в годовщину жестокой резни, в которой погибли тысячи евреев. Мы призываем мэра Львова признать неуважение и бесчестье, которое это приносит его городу и памяти жертв", — заявил генеральный директор WJC и исполнительный вице-президент Роберт Сингер.