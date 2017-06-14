Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ошибки декоммунизации

После того, как Киевсовет решил переименовать проспект генерала Ватутина в Романа Шухевича, среди киевлян нашлось немало недовольных. А некоторые даже решили судиться с киевскими властями. И, оказывается, не зря.

После долгих споров окружной административный суд Киева таки остановил переименование проспекта Ватутина.

Суд запретил Киевсовету подавать на подпись мэру и публиковать решение о переименовании до завершения рассмотрения дела по сути, сообщила одна из авторов судебного иска Елена Бережная – мать экс-регионалки Ирины Бережной, директор Института правовой политики и социальной защиты.

Признать переименование проспекта незаконным также требуют организации "Антифашистская правозащитная лига", и "Еврейская правозащитная группа".

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"Друзья! Наша с вами первая Победа! Сейчас Судья Окружного административного суда вынес Определение о запрете ответчику- Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути! Это значит, что мэр Кличко это решение не подпишет и оно не вступит в законную силу!" – написала Бережная у себя в Facebook.

Она также призвала продолжить сбор подписей под петицией о запрете переименования проспекта.

На данный момент петиция уже набрала 6217 подписей. В ней отмечается, что именно благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Он умер и похоронен в Киеве.

"Неужели Вы не понимаете, что данным переименованием плюнули на могилы Ваших предков, которые завоевали для нас Великую Победу!", – писала Бережная у себя в Facebook.

Примечательно, что петицию поддержала и чиновница Минэкономразвития Ольга Кушнир. Она написала под постом: "Уже. И всем друзьям разослала".

"Власть навязывает в сознании украинцев понятие национальной идентичности, неразрывно связанное с пособниками фашизма, что естественно приводит к системным проявлениям антисемитизма, русофобии, ксенофобии и полякофобии в Украине", – говорится в сообщении "Антифашистской правозащитной лиги".

Кличко не намерен отступать

Тем временем, Киевсовет готов отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, хотя Киевсовет еще не получил постановления окружного административного суда Киева по поводу этого решения, но юристы уже работают по ним.

"Я постановления суда еще не видел, мы его не получили. Но, насколько известно, суд приостановил процесс переименования, частично удовлетворив иск обратившихся организаций. Юристы Киевского городского совета будут представлять в суде интересы Киевсовета, который принял решение о переименовании на своем пленарном заседании", — заявил Кличко.

Мнения

Депутат Киевсовета Денис Москаль считает, что все претензии по поводу решения Киевсовета не имеют никаких юридических оснований, а только политические. При этом он заверил, что при голосовании депутатов по поводу переименования, никаких нарушений не было.

"Процедура полностью была выдержана согласно регламенту Киевсовета, и этот проект решения прошел все необходимые процедуры, был внесен в повестку дня согласно регламенту, при голосовании не было никаких нарушений, поэтому это абсолютно бессмысленно, чтобы окружной суд запрещал органа местного самоуправления выполнять возложенные на него функции. То есть принимать решение о переименовании улицы. Это ничто иное, как политический пиар, и я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, и это решение будет отменено в процессе рассмотрения этого судового спора", — заявил он в эфире радиостанции Голос Столицы.

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В то же время адвокат Ростислав Кравец допускает, что истцы могли заявить, что такое переименование будет нарушать права и какие-то исторические названия.

"Могло и такое быть. И соответственно, уже учитывая существующую норму Кодекса об административном судопроизводстве, суд применил в данном случае меры обеспечения иска, предусмотренные действующим законодательством, и запретил Киевсовету делать это переименование и публиковать соответствующее распоряжение", – предполагает он.

При этом адвокат считает, что рассмотрение дела может затянуться на года.

"..в связи с тем, что в Киеве проходит так называемая судебная реформа, по-другому я не могу ее называть, рассмотрение этого дела может затянуться на несколько лет, как показывает опыт", — добавил он.

Стоп декоммунизация

Следует отметить, что за последние два года это уже не первые попытки отменить результаты декоммунизации.

26 апреля 2017 года депутаты Одесского горсовета после обсуждения 49 голосами "за" при 4 "против" отменили принятое годом ранее решение о переименовании 56 улиц города. В частности, старые названия решили вернуть переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова (как не подпадающим под действие декоммунизационного закона), а также на карты вернулся проспект Маршала Жукова.

Свое решение депутаты аргументировали результатами опроса о переименовании улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов. Согласно этим данным, 75% жителей высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.

Уже на следующий день, 27 апреля, Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета как не соответствующее законодательству, а 29 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о приостановлении действия решения горсовета о переименовании улиц до прохождения процедуры общественных слушаний.

Перед этим в конце января 2017 года власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего на Донбассе выпускника Харьковского университета Мирослава Мыслы. Городской голова Геннадий Кернес заявил, что для переименования нет оснований. Мэр отметил, что к символике коммунистического тоталитарного режима "не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины".

Петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы, погибшего в зоне АТО, появилась на сайте горсовета Харькова еще 1 ноября. К 12 января она собрала необходимые 5000 подписей.

А в октябре 2016 года в Черкасской области два села, переименованные в рамках декоммунизации, получили прежние названия в связи с массовым недовольством местного населения.

По материалам из открытых источников интернет