Еврейскую общину возмутило переименование проспекта Ватутина в Шухевича

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Еврейскую общину возмутило решение горсовета Киева присвоить проспекту Ватутина имени Шухевича, сообщил на своей странице в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Не может считаться героем тот, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, кто одел военную форму вермахта и служил в батальоне немецкой вспомогательной полиции, защищая преступный Третий Рейх. Проспект имени Шухевича в Киеве — это аморальная пропаганда сотрудничества с самым страшным Злом в истории человечества", — говорится в сообщении.

По его словам, ту же самую реакцию он услышал в США, находясь в эти дни на глобальном форуме американского еврейства, с участием многих конгрессменов и сотрудников Госдепартамента.

"Я полностью поддерживаю переименования улиц, названых именами ленинских и сталинских палачей — это процесс очищения, необходимый для "выздоровления" всех стран бывшего СССР… Нужны имена, которые объединяют людей, а не сеют рознь и нетерпимость. Уверен, что у украинского народа есть много других деятелей — праведников, гуманистов и выдающихся ученых, достойных увековечивания в названиях улиц", — отметил он.

Напомним, Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.