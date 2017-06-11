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    Общество

    Еврейскую общину возмутило переименование проспекта Ватутина в Шухевича

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (164)

    (обновлено: )446111
    Как отметил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, "не может считаться героем тот, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, кто одел военную форму вермахта и служил в батальоне немецкой вспомогательной полиции, защищая преступный Третий Рейх".
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Еврейскую общину возмутило решение горсовета Киева присвоить проспекту Ватутина имени Шухевича, сообщил на своей странице в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена

    "Не может считаться героем тот, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, кто одел военную форму вермахта и служил в батальоне немецкой вспомогательной полиции, защищая преступный Третий Рейх. Проспект имени Шухевича в Киеве — это аморальная пропаганда сотрудничества с самым страшным Злом в истории человечества", — говорится в сообщении.

    По его словам, ту же самую реакцию он услышал в США, находясь в эти дни на глобальном форуме американского еврейства, с участием многих конгрессменов и сотрудников Госдепартамента.

    "Я полностью поддерживаю переименования улиц, названых именами ленинских и сталинских палачей — это процесс очищения, необходимый для "выздоровления" всех стран бывшего СССР… Нужны имена, которые объединяют людей, а не сеют рознь и нетерпимость. Уверен, что у украинского народа есть много других деятелей — праведников, гуманистов и выдающихся ученых, достойных увековечивания в названиях улиц", — отметил он.

    Напомним, Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.

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