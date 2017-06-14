Украина - Польша: трактовка общей истории Киевом злит Варшаву

Владимир Матвеев

Как сообщает Польское радио, в польском городе Перемышле "полиция охраняла участников ежегодного шествия к украинскому военному кладбищу от националистически настроенных демонстрантов".

Согласно сообщению, "звуки украинского оркестра заглушались польским гимном, звучащим из окон домов, расположенных вдоль улиц, где проходила процессия".

По мнению протестующих, "украинцы прославляют в Перемышле преступников, которые в прошлом убивали поляков в Бещадах и на Волыни".

Напомним, в польском селе Грушовичи вблизи Перемышля в апреле текущего года был демонтирован памятник Украинской повстанческой армии. Демонтаж объекта произвели местные активисты, но власти дали на это согласие, так как памятник был установлен самовольно. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника.

В конце марта по зданию консульства Польши в Луцке выстрелили из гранатомета. Жертв и больших разрушений это не принесло, однако посол Польши в Украине расценил событие как теракт, сообщало интернет издание Волынь-24.

Как известно, в июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Отмечается, что в постановлении Сенат отдал дань памяти "жертвам геноцида". В тексте постановления отмечается, что в "волынской резне, кроме поляков, погибли евреи, армяне, чехи, представители других национальных меньшинств, а также украинцы, которые старались помочь жертвам".

Напомним, во время визита президента Украины в Польшу в декабре 2016 года запланированная ранее поездка президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды в город Холм была отменена.

Читайте также — Польша — Украина: "антибандеровская тема" и дело 98-летнего Каркоца

Во время предыдущего визита президента Порошенко поляки встречали его в Варшаве с лозунгами против героизации контраверсионных персонажей, сотрудничавших с немецкими нацистами, и держали в руках транспаранты "Бандера, стоп!", "Мы помним геноцид Волыни!", "Нет участию польских солдат в миссии НАТО в Украине".

"Даже те украинцы, которые подключились к историческому диалогу с поляками, зачастую безапелляционно заявляют, что суверенный народ имеет право сам выбирать себе героев. Они усматривают обманчивую симметрию между историей польского и украинского народов или даже продвигают мысль, что Польша хочет снова "колонизировать" Украину — на этот раз в ментальном плане. При этом подразумевается, что корнем всех проблем стала партия "Право и Справедливость", — пишет в статье для Rzeczpospolita историк и публицист Лукаш Адамский.

Как отмечал ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", — сказал в феврале этого года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy, сообщало TVP.INFO.

По мнению ряда экспертов, подобная политика официального Киева может отрицательно отразится и на положении достаточно большого количества украинских мигрантов в Польше, часть из которых в ближайшие годы рассчитывает стать гражданами Польши.

В Варшаве прошла встреча министров внутренних дел стран Вышеградской четверки (V4). Главные темы переговоров — сотрудничество по вопросу охраны границ Европейского союза и внутренняя безопасность стран, входящих в Вышеградскую группу, то есть Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.