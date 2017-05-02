Размышления о декоммунизации в Украине и деленинизации в России

Василий Стоякин, обозреватель

Никогда мы не будем братьями

А. Дмитрук

О православии

Понятно, что сам по себе акт захоронения представляется не как месть политическому и идеологическому противнику, а как чисто христианский акт – придание тела земле.

Я, однако, почему-то не верю.

Не надо думать о бессмертной душе Ленина. Он сам и сознательно отказался от христианства и вообще от религии.

Зато не мешает подумать о своей душе. Потому что настроения типа "хоронили, три баяна порвали", никакого отношения к христианству не имеют.

Кстати, если это вопрос религиозный, почему же ограничиваемся только Лениным? Давайте перезахороним по христианскому обряду миллионы жителей СССР, которые хоронились без оного во времена Советской Власти. А сколько людей было похоронено в дохристианскую эпоху…

Кстати, всякий ли гражданин, отстаивающий захоронение Ленина из христианских побуждений, в состоянии объяснить, почему на его тело смотреть нельзя, а целовать тела святых в христианских храмах не только можно, но и должно? Большевики ведь ничего нового не придумали…

Об истории

Удивительно, но антиленинская кампания в России ничем не отличается от аналогичной кампании у нас.

Точно так же, например, говорят, что если бы не большевистский переворот, то демократическая Россия победила бы в Первой Мировой Войне и, глядишь, получила бы контроль над черноморскими проливами…

Вера в способность лидеров Российской республики что-то выиграть и что-то получить по трогательности ничуть не проигрывает вере в способность Главного атамана Симона Петлюры построить процветающую европейскую Украину. Конечно, смог бы! И Украина контролировала бы проливы сама, не доверив это дело Петрограду. Но, к несчастью, вмешались большевики, и, вместо "строить европейскую Украину", Петлюра продался полякам. Кстати, никто не знает, почему мемуары побратима Петлюры Юрия Тютюнника так странно называются – "С поляками против Украины"?

В России точно так же рассказывают (и люди верят), что именно русские жили в СССР хуже всех. Да-да. Не украинцы, не эстонцы, не крымские татары (уж им-то точно есть на что пожаловаться), а именно русские. Знаете, если в СССР все жили хуже всех, то дело, наверное, в том, что всех по отдельности уговаривают, что они самые пострадавшие. Чтобы забить глубоко в подсознание – вместе вам жить нельзя. Вместе вы можете что-то, чего весь остальной мир разве что может. Лучше сидите по углам и дуйтесь друг на друга.

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Еще один момент.

Вот, например, в Киеве на Майдане сейчас фотовыставка "Воины". На больших, в человеческий рост фото – реконструкция формы "украинских воинов" от средних веков до АТО. Понятно, что солдат "оккупационной армии" среди них нет. До версии, что Киев освободила УПА пока не дошли. Предпочитают считать, что Киев никто не освобождал.

Но ведь и в Москве на 9 мая закрывают уродливой коробкой мавзолей Ленина! Понимаете, не все так однозначно. Солдатам, которые с парада шли на фронт в 1941 году, не стыдно было идти мимо мавзолея. И участникам Парада Победы не стыдно было швырять нацистские знамена к подножию мавзолея. А вот солдатам армии РФ почему-то смотреть на мавзолей не полагается. Но тогда уже надо быть последовательными и отменить сам парад 9 мая.

Зачем нужны памятники Ленину

Ленин – очень непростой исторически персонаж, действовавший в очень непростую эпоху. Но – и персонаж, и эпоха остались в прошлом. В настоящем он присутствует как символ. Символ чего?

Во-первых, это символ единства в многообразии. Именно потому в 2014 году на Юго-Востове люди выходили в защиту памятников Ленину. Не потому, что они коммунисты (хотя коммунистов среди них было много). А потому, что они были за Украину, а не за большую Галичину.

Во-вторых, это символ исторической памяти. Ленина и коммунистов обвиняют (и часто – правильно обвиняют) во многих нехороших вещах. Но стоило только исчезнуть памятникам Ленину, как тут же все то, в чем их обвиняли, приобрело вид гражданских и государственных чеснот.

Внезапно оказалось, что очень правильно писать доносы. Что очень хорошо блокировать неподконтрольные территории и радоваться, что там теперь все умрут с голода (только на днях читал патриотку, которая по инерции с 2014 года радуется, что крымчане ездят на материковую Украину, чтобы немножко поесть). Ну и тому подобное.

В-третьих, точно ли нет никакой связи между уровнем зарплат, пенсий, цен и памятниками Ленину? По-моему вместе с ними снесли и представление о социальной справедливости…