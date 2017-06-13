Киевсовету запретили публиковать решение о переименовании пр-та Ватутина

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина. Об этом сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты, автор петеции о запрете переименования Елена Бережная.

на заседании в четверг, 1 июня, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов.

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"Друзья! Наша с вами первая Победа! Сейчас Судья Окружного административного суда вынес Определение о запрете ответчику- Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути! Это значит, что мэр Кличко это решение не подпишет и оно не вступит в законную силу! Значит, у нас есть возможность собрать вторую половину голосов за петицию и доказать, что Киевсовет обязан считаться с нашим мнением!" — написала Бережная на своей странице в Facebook.

Facebook Елены Бережной Решение Окружного админсуда Киева о переименовании проспекта Ватутина

Она также призвала продолжить сбор подписей под петицией о запрете переименования проспекта.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.