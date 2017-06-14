Кравец: дело о переименовании проспекта Ватутина затянется на годы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Переименование столичного проспекта Ватутина в Шухевича отложили. Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету подписывать и публиковать свое решение от первого июня — о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект имени Романа Шухевича до завершения рассмотрения дела по существу. Об этом сообщила одна из авторов судебного иска — директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

Стоит отметить, что переименование проспекта Ватутина оспаривают общественные организации "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа". Они требуют признать действия Киевсовета незаконными. Киевсовет настроен в суде отстаивать смену названия киевского проспекта.

Перспективы дела о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в эфире "ГС" проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам відомі прецеденти, коли в судовому порядку оскаржувалося перейменування вулиць, і з яким результатом це відбувалося?

— На сьогоднішній день оскаржується не стільки перейменування вулиць, скільки перейменування навіть міст. Наразі у Вищому адміністративному суді розглядаються справи стосовно перейменування того ж Кіровограда в Кропивницький, а також перейменування міста Дніпра, яке раніше називалося Дніпропетровськом. А також там деякі інші сільські ради подали, також оскаржують рішення щодо перейменування деяких сіл.

Справу про перейменування Кропивницького розглядає ще суд. Але це не заважає офіційним органам влади називати місто Кропивницьким. Вони мають на це право?

— Тут питання трошки інше. Питання що стосується міст, там не було ухвал про забезпечення позовів, як виникло з перейменуванням проспекту Ватутіна на Шухевича, коли заборонили Київраді публікувати відповідне рішення і відповідно перейменувати вулицю. У випадках з містами, таких ухвал про забезпечення позовів не було, тому органи місцевої влади перейменували відповідно до тих постанов ВРУ, які були прийняті, і вже на сьогоднішній день ці міста називаються своїми іменами, які були прийняті ВРУ.

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Якщо суд призупинив процес перейменування проспекту Ватутіна, то значить, у сторони позивача все ж таки були серйозні доводи, аби суд засумнівався у законних діях Київради?

— Потрібно бачити безпосередньо те клопотання, яке направлялося цими правозахисними організаціями, бо, як мені відомо, там кілька громадських організацій подали відповідне клопотання про забезпечення позову.

Мабуть, вони могли зазначити, що таке перейменування буде порушувати права і якісь історичні назви. Могло таке бути. І відповідно, вже з огляду на існуючу норму Кодексу про адміністративне судочинство, адміністративний суд застосував в даному випадку заходи забезпечення позову, які передбачені чинним законодавством, і заборонив Київраді робити це перейменування і публікувати відповідне розпорядження.

Як довго може тривати розгляд по суті цієї справи, і у кого більше шансів її виграти — у Київради чи представників громадських організацій?

— Насправді, у зв'язку з тим, що в Києві проходить оця так звана судова реформа, по-іншому я не можу її називати, розгляд цієї справи може затягнутися на кілька років, як показує досвід. Тому що навіть у Вищому адміністративному суді, який розглядає і оскаржує цю постанову, вже майже рік пройшло, а рішення остаточного так до цього часу немає. Тому саме строк розгляду тут може бути дуже значний. У подальшому рішення може бути оскаржено і в апеляційному, і також в касаційному порядку.

А що буде відбуватися з проспектом весь цей час?

— Насправді у влади немає повноважень на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що існує така заборона, здійснювати будь-які перейменування. Однак я так розумію, що ці ухвали про забезпечення позову відповідно до чинного законодавства підлягають оскарженню.

І я так розумію, що у разі, якщо міська рада зацікавлена в цьому, то вона подала відповідну апеляційну скаргу на цю ухвалу. І в подальшому, у разі, якщо київський апеляційний адміністративний суд задовольнить їх клопотання про скасування цієї ухвали, то тоді влада зможе, не дивлячись на те, що не існує ще остаточного рішення суду, вже займатися перейменуванням цієї вулиці.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что одесситы рады отмене введенных Саакашвили названий улиц, поскольку, как считали горожане, названия были взяты с потолка, и вызывали недовольство у многих.