Нерукопожатный плакат. Ветеран ВОВ и сотник УПА: желаемое и действительное

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина

Третий год подряд власть в Украине накануне годовщины Дня Победы продвигает в информационном пространстве тему примирения украинцев, воевавших в годы Великой Отечественной Войны по разные стороны противостояния. В этом году в качестве канонического примера реализации этой доктрины используется фото рукопожатия сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного, сделанное в мае 2015 года. С того времени, однако, несмотря на все усилия, попытки найти еще хотя бы нескольких героев, готовых публично пожать руки вчерашним оппонентам не увенчались успехом, пишет издание Страна.

Институт Вятровича "примирил" ветеранов разнарядкой для рекламистов

Накануне 8 мая, которое с 2015 года на официальном уровне в Украине отмечают как День памяти и примирения, на улицах целого ряда городов страны стартовала кампания наружной рекламы под названием "Победители над нацизмом".

В ее рамках с рекламных плоскостей нам улыбаются на фоне красного мака офицер Красной армии Иван Залужный (принимал участие в боях под Сталинградом и даже на Курильских островах) и воин армии УПА Степан Петраш, пожимающие друг другу руки. Как отмечается на сайте инициаторов промо-кампании — Украинского Института национальной памяти, "наружка" квалифицируется как социальная реклама, которая была создана силами Института Владимира Вятровича и Министерства информационной политики.

Фото из открытых источников Рукопожатие сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного

Согласно озвученному замыслу идеологов акции, таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и тех из них, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции (приравняв, в том числе, к таковым воинов УПА).

Непосвященные пользователи соцсетей отреагировали на совместное "дружественное" фото ветеранов традиционным расхождением мнений. Авторы промо утверждали, что именно в единении сила украинцев, способных сокрушить самого сильного агрессора. Их оппоненты настаивали, что таким образом официальная власть плавно продолжает гнуть линию на переписывание истории и через несколько лет солдат Советской Армии в качестве победителей во Второй мировой заменят на УПА. Нашлись даже те, кто поставили под сомнение подлинность изображения.

История легендарного фото

На самом деле рукопожатие Залужного и Петраша действительно имело место. И случилось 6 мая 2015 года. Тогда в киевском музее Великой Отечественной Войны по инициативе властей были собраны ветераны Советской армии, воины УПА и участники АТО, которые в рамках акции "Примирение ради будущего" почтили память людей, отдавших жизнь за Украину. Снимок, символизирующий примирение украинцев, воевавших по разные стороны баррикад, стал одним из основных элементов информационной кампании того года — фото активно ротировали в соцсетях, сюжеты о нем крутили по ТВ.

У ставшего легендарным снимка есть печальная предыстория, поясняющая мотивы как минимум одного из ветеранов пойти на такой шаг. В 2014 году героически погиб внук капитана 1-го ранга морской пехоты СССР — 23-летний Иван Гутник-Залужный, который был мобилизован и проходил службу в АТО. На похоронах солдата его дед Иван Залужный обратился к своим бывшим сослуживцам из рядов Советской Армии и президенту России Владимиру Путину.

"Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы. Нас уже мало осталось. Я хотел бы обратиться к Путину: "Что ж ты делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым взяли — вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно — Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете страну!" Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили Путина, потому что мы с вами делили хлеб пополам, цигарку курили одну на двадцать человек, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал в следующем году вместе с ветеранами Отечественной войны праздновать 70-летие Великой Победы, а хороню своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из России", - говорил он на церемонии прощания с внуком осенью 2014 года.

Внимание власти

Год спустя ветеран вновь оказался в эпицентре внимания власть имущих. Весной 2016 года в ходе визита Петра Порошенко в Запорожскую область, президент отдельно встречался с Залужным.

"Президент пригласил меня в свою машину, мы хорошо побеседовали. Так получилось, что в основном говорил я. Петр Порошенко расспрашивал о моих боевых заслугах, о моем внуке Иване, который ценой своей жизни спас бойцов в зоне АТО в августе 2014-го", - заявлял в комментарии журналистам "КП" в Украине" Иван Залужный.

Его коллега на фото из кампании к Дню примирения-2017 Степан Петраш, также не обделен вниманием действующей власти. В честь дня Соборности в январе 2017 года президент Петр Порошенко наградил его орденом "За заслуги".

Петраш — знаковая персона в кругах сторонников ОУН-УПА на Ивано-Франковщине. В интервью он утверждает, что входил в состав боевых отрядов в составе округа "Черный лес", который воевал как с гитлеровскими войсками, так и с советскими силами на Западной Украине. За борьбу против Советской власти сегодняшний почетный гражданин Калуша в свое время был осужден на 10 лет, и отбывая срок в лагере участвовал в попытке бунта.

В последние годы Петраша регулярно приглашают на мероприятия, посвященные годовщинам завершения Великой Отечественной войны (или, в нынешней официальной трактовке — завершения Второй мировой войны в Европе).

Так, на устроенном Порошенко для ветеранов президентском обеде в мае 2016 года именно Петраш на первых секундах видео обменивается фуражками с действующим солдатом вооруженных сил Украины.

"В День памяти и примирения ветераны Красной армии и Украинской повстанческой армии, военные-участники АТО символически обменялись военными фуражками. Мы едины в стремлении к миру и преданной любви к Родине!" — утверждалось тогда в сообщении на официальном ФБ президента.

Впрочем, несмотря на слова о единении, год назад ветераны УПА и Советской армии обменивались головными уборами только с солдатами украинской армии, а не между собой.

Прецедент Залужного

На постановочность и искусственность фраз о произошедшем примирении с момента учреждения этого праздника на государственном уровне, говорил ранее и сам Петраш. Воин УПА еще после снимка с Залужным весной 2015 года рассказал ивано-франковским журналистам, что организаторы встреч ветеранов различных сторон стараются всячески "разводить" их между собой. Даже во время торжественного собрания националистов рассадили в сессионном зале справа, а фронтовиков Красной Армии — слева.

"На самом деле никакого примирения не было. Я как представитель УПА из Прикарпатья ехал в Киев с такой мыслью, что мы вместе с бывшими участниками Великой Отечественной Войны, как они себя называют, то есть фронтовиками, сядем и обсудим правду о тех событиях. Но 6-го числа (6 мая 2015 года — Ред.) с их стороны практически никого не было. Разве что один Иван Залужный", - сетовал он в интервью изданию Вголос 2 года назад.

По его словам, фронтовики армии Советского Союза практически не аплодировали и не выказывали реакции на речь Порошенко, с которой глава государства выступал в парламенте, где упоминалась УПА. "Это не их тема… Они остаются до конца советскими людьми, до сих пор живут Советским Союзом. Их Господь — Жуков и Сталин", — заявлял националист.

Он утверждает, что случай Залужного чуть ли не единственный, когда ветеран ВОВ встал на сторону официальных властей Украины в трактовке конфликта на Донбассе.

Сами ветераны Великой Отечественной в последние годы не очень охотно комментируют эту тему. Вероятно, потому, что действительно в большинстве своем они, мягко говоря, не рады видеть плакаты с рукопожатием с бойцом УПА.

Вот что сказал "Стране" один из ветеранов попросивший не называть своего имени: "поступок Ивана Залужного я комментировать не хочу. У человека была трагедия в семье. В АТО погиб внук. У каждого из нас своя позиция по поводу войны на востоке и причин, которые к ней привели. Одно скажу — дети, внуки и правнуки украинских ветеранов ВОВ гибнут на той войне по обе стороны фронта. Но что касается плакатов с надписью "победители нацизма", то это, по-моему перебор. Такое ощущение после него складывается, что Красная армия Берлин брала вместе с УПА. А Шухевич с Бандерой лично на Рейхстаге расписались! Можно много спорить — воевала ли на самом деле УПА с нацистами или же это была профанация, а не война. Но никто не отрицает, что после освобождения Западной Украины УПА воевала с нашими войсками, выступая тем самым де-факто союзником гитлеровской Германии. Самого Бандеру немцы в 1944 году выпустили из концлагеря. Не для того же, в самом деле, чтоб он "воевал с нацистами". Поэтому эти плакаты, нам ветеранам, праздничного настроения точно не создают".