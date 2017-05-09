Ветеран о боях на Курской дуге: это был ад

Марат Михайлович был вывезен по Дороге жизни, когда ему было 16 лет. Первые бои — на Курской дуге, участвовал в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской битве, освобождал Румынию и Венгрию.

Вспомнил о боях на Курской дуге: "сразу бросили в огонь, это говорит об ожесточенности сражения — резерв армии уже на второй день наступления немцев был брошен на передовую…".

"Бои были ожесточенные. У поселка Поныри семь дней мы сдерживали наступление немцев. Они шли под прикрытием танков и авиации… На приходилось вести огонь по немцам, но и сами мы были под огнем. Однажды у нас чуть не взорвался пороховой погребок батареи. Его спасли ценой жизни сержанта Некрасова, а я был легко ранен… Что сказать? Это сражение предопределило судьбу фронта, а может быть, судьбу всей войны. Потому что с тех пор мы перешли в наступление…" — рассказал Марат Михайлович.

По его словам, никто не мог тогда предположить, что когда-либо будут внутренние конфликты на освобожденной от фашистов земле…

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.