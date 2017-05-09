Ветеран ВОВ о фото с воином УПА: меня никто не спрашивал

Фото из открытых источников

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный заявил, что разрешения на использования его фотографии с воином УПА Степана Петрашом не давал.

Напомним, Институт национальной памяти активно использует фото рукопожатия Залужного и Петраша для популяризации Дня памяти и примирения 8 мая.

"Мне об этом ничего не говорили и никто не спрашивал моего разрешения. Если бы меня спрашивали, может я не согласился бы на это. Но меня не спрашивали", — заявил Залужный "Украинским новостям".

Фото из открытых источников Рукопожатие сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного

Отметим, что широкую известность фотография получила в 2015 году, когда на публичном мероприятии в Киеве ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный пожал руку стрелку Украинской повстанческой армии Степану Петрашу в знак примирения воинов Второй мировой войны.

Напомним, 8 мая Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

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