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    Ветеран ВОВ о фото с воином УПА: меня никто не спрашивал

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (87)

    (обновлено: )11802
    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный отметил, что у него никто не спрашивал разрешения на публикацию и распространение в СМИ фото рукопожатия со стрелком Украинской повстанческой армии Степаном Петрашом.
    Рукопожатие сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный заявил, что разрешения на использования его фотографии с воином УПА Степана Петрашом не давал.

    Напомним, Институт национальной памяти активно использует фото рукопожатия Залужного и Петраша для популяризации Дня памяти и примирения 8 мая.

    "Мне об этом ничего не говорили и никто не спрашивал моего разрешения. Если бы меня спрашивали, может я не согласился бы на это. Но меня не спрашивали", — заявил Залужный "Украинским новостям".

    Фото из открытых источников
    Рукопожатие сотника УПА Степана Петраша и ветерана Советской Армии Ивана Залужного

    Отметим, что широкую известность фотография получила в 2015 году, когда на публичном мероприятии в Киеве ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный пожал руку стрелку Украинской повстанческой армии Степану Петрашу в знак примирения воинов Второй мировой войны.

    Напомним, 8 мая Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

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