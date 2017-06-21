Польша не собирается восстанавливать разобранный памятник УПА

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Польша не будет восстанавливать памятник Украинской повстанческой армии в Грушовичах вблизи Перемышля, который был разобран в апреле, заявил директор бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве Института национальной памяти Польши Адам Сивек.

По его словам, "восстановление памятника в Грушовичах невозможно, потому что он не стоял на месте захоронения украинцев, а прославлял УПА".

Он отметил, что нет подтвержденных эксгумацией доказательств, позволяющих трактовать место, где стоял снесенный памятник, "военным захоронением или любым другим погребением".

Как сообщает "Польское радио", Сивек заявил, что предложил украинцам проведение в Грушовичах эксгумации, но они "не заинтересовались этим предложением".

Также он отметил, что украинская сторона "не соглашается на возобновление поиска поляков, захороненных в Украине".