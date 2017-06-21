наверх
21.06.201717:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Польша не собирается восстанавливать разобранный памятник УПА

    (обновлено: )11740
    В Польше заявили, что "восстановление памятника в Грушовичах невозможно, потому что он не стоял на месте захоронения украинцев, а прославлял УПА".
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Польша не будет восстанавливать памятник Украинской повстанческой армии в Грушовичах вблизи Перемышля, который был разобран в апреле, заявил директор бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве Института национальной памяти Польши Адам Сивек.

    Михаил Каркоц. Архивное фото
    StarTribune
    Польша - Украина: "антибандеровская тема" и дело 98-летнего Каркоца

    По его словам, "восстановление памятника в Грушовичах невозможно, потому что он не стоял на месте захоронения украинцев, а прославлял УПА". 

    Он отметил, что нет подтвержденных эксгумацией доказательств, позволяющих трактовать место, где стоял снесенный памятник, "военным захоронением или любым другим погребением".

    Как сообщает "Польское радио", Сивек заявил, что предложил украинцам проведение в Грушовичах эксгумации, но они "не заинтересовались этим предложением".

    Также он отметил, что украинская сторона "не соглашается на возобновление поиска поляков, захороненных в Украине". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ