наверх
24.05.201711:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина и Польша летом решат проблему осквернения памятников - Вятрович

    (обновлено: )47
    Как сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в начале июня состоится встреча "компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников".
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что представители Украины и Польши в следующем месяце проведут переговоры по решению вопроса осквернения памятников на территории двух государств.

    Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что 15 украинских памятников были разрушены или осквернены в Польше на протяжении трех последних лет, в Украине — четыре польских памятника.

    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом
    dp.npu.gov.ua
    Вандализм в Днепре. "Это - нелюди", - говорит скульптор

    "О вчерашнем разговоре с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком. Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников. Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местная власть", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    В конце апреля Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.

    Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Ситуация после теракта в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Флаг Украины. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова