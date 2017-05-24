Украина и Польша летом решат проблему осквернения памятников - Вятрович

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что представители Украины и Польши в следующем месяце проведут переговоры по решению вопроса осквернения памятников на территории двух государств.

Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что 15 украинских памятников были разрушены или осквернены в Польше на протяжении трех последних лет, в Украине — четыре польских памятника.

"О вчерашнем разговоре с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком. Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников. Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местная власть", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

В конце апреля Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.

Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.