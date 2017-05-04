наверх
04.05.201717:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Институт нацпамяти назвал число разрушенных в Польше украинских памятников

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (126)

    (обновлено: )16220
    По данным института, "на протяжении трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников, в Украине — четыре польских, и все восстановлены за счет украинской стороны".
    Осквернение памятника УПА в Польше
    Радио Польша

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти сообщил, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.

    Институт составил карту разрушенных и поврежденных украинских памятников в Польше и польских — в Украине. Карта приводится на сайте института.

    "На протяжении трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине — четыре польских, и все восстановлены за счет украинской стороны. Зато в Польше — ни один", — говорится в сообщении.

    В частности, по данным института, из 15 украинских памятников три были уничтожены, и польские власти не восстанавливают украинские памятники, акты вандализма остаются без рассмотрения правоохранителей в Польше.

    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями

    "Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям пять раз: трижды он был разрисован, затем поврежден, а в последний раз – разрушен. Каждый мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников три были уничтожены, повреждены пять и семь разрисованы. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, подвергшихся нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", — приводит институт слова начальника отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павла Подобеда.

    Как говорится в сообщении, отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше, а в случае в Грушовичах — официальное одобрение таких действий — заставили Украинский институт национальной памяти приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Таких польских мест памяти в Украине минимум 105.

    memory.gov.ua
    Разрушенные в Польше украинские памятники и разрушенные польские памятники в Украине

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Билеты на Евровидение в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Композитор Юрий Антонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка