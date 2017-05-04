Институт нацпамяти назвал число разрушенных в Польше украинских памятников

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти сообщил, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.

Институт составил карту разрушенных и поврежденных украинских памятников в Польше и польских — в Украине. Карта приводится на сайте института.

"На протяжении трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине — четыре польских, и все восстановлены за счет украинской стороны. Зато в Польше — ни один", — говорится в сообщении.

В частности, по данным института, из 15 украинских памятников три были уничтожены, и польские власти не восстанавливают украинские памятники, акты вандализма остаются без рассмотрения правоохранителей в Польше.

"Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям пять раз: трижды он был разрисован, затем поврежден, а в последний раз – разрушен. Каждый мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников три были уничтожены, повреждены пять и семь разрисованы. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, подвергшихся нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", — приводит институт слова начальника отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павла Подобеда.

Как говорится в сообщении, отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше, а в случае в Грушовичах — официальное одобрение таких действий — заставили Украинский институт национальной памяти приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Таких польских мест памяти в Украине минимум 105.

memory.gov.ua Разрушенные в Польше украинские памятники и разрушенные польские памятники в Украине

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.