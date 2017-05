Польша - Украина: "антибандеровская тема" и дело 98-летнего Каркоца

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Дружба насмарку

За последнее время градус напряжения между поляками и украинцами заметно возрос, особенно на почве различий в толковании истории, в частности Волынской трагедии и роли в ней ОУН-УПА.

В феврале этого года Ярослав Качиньский, лидер правящей партии, прямо заявил, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет".

Тем временем, драки и погромы памятников воинам УПА стали уже не редкостью. По данным Украинского института национальной памяти, за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, а в Украине — четыре польских. В частности, надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям пять раз, а в последний раз — разрушен.

Не успели в конце апреля в селе под Перемышлем снести надгробный памятник воинам УПА, как спустя месяц СМИ сообщили о создании в Польше комитета по демонтажу памятников УПА. Организаторы планируют снести все скульптуры воинов Украинской повстанческой армии в Подкарпатском воеводстве, передают местные СМИ.

Эхо Второй мировой: запутанное дело "Волка"

Тем временем, польские власти вновь взялись за старое и довольно запутанное дело, касающееся 98-летнего украинца Михаила Каркоца, бывшего члена дивизии СС "Галичины" из Волыни по прозвищу "Волк". В Польше украинца подозревают в сотрудничестве с нацистами и массовых убийствах поляков во время Второй мировой.

Сам он все обвинения отрицает, признавая лишь факт создания Украинского легиона самообороны, который позже был присоединен к дивизии СС "Галичина". Его сын считает, что все обвинения против отца сфабрикованы.

Каркоц с 1949 года живет в США, был активным деятелем местной украинской общины, а сейчас страдает болезнью Альцгеймера.

Теперь же Польша требует от США экстрадиции 98-летнего украинца. Польская прокуратура уже передала материалы в суд.

Политологи считают, что эта история с политическим подтекстом и всплыла сейчас, потому правящая в Польше партия делает акцент на исторических претензиях к другим странах.

В чем обвиняют

Главная комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института нацпамяти обвиняет Каркоца в том, что он как командующий Украинского легиона самообороны в июле 1944 года отдал приказ о расстреле 44 жителей деревень на Люблинщине (среди которых были женщины и дети). Позже подразделение Каркоца совместно с немцами подавляло Варшавское восстание, сообщает Польское радио.

Делом Каркоца заинтересовались еще несколько лет назад после статьи Associated Press в 2013 году. Журналисты нашли признание украинца в сотрудничестве с нацистами в его собственных мемуарах. В выданных в 1995 году воспоминаниях на украинском языке Майкл Каркоц признал, что он попросил немцев создать Украинский легион самообороны. Затем подразделение присоединили к дивизии СС "Галичина".

The Associated Press опознало Каркоца как бывшего командующего частью СС. Как писали журналисты, Каркоц под измененной фамилией и именем "Майкл" 65 лет проживает в США, в украинском районе Миннеаполиса. По информации агентства Associated Press, Каркоц обманул американскую власть, утверждая, что он не был связан с СС.

Личность украинца подтвердила в 2015 году польская прокуратура, которая якобы нашла свидетелей его преступлений. "Мы имеем доказательства свидетелей, в том числе его сотрудников, которые после войны предстали перед польским судом. Недавно Каркоц написал воспоминания, в которых признался, что служил в армии. Описание событий, в которых он участвовал, согласуется с материалом, касается разрушенных сел, хотя он сам не вспомнил о своем участии в преступлении", — заявлял прокурор Роберт Яницкий.

Немецкие прокуроры начали также расследовать деятельность Каркоца после статьи АР. В 2015 году они пришли к выводу, что есть достаточно свидетельств для обвинений в убийствах, но отложили расследование, решив, что Каркоц не в состоянии предстать перед судом.

Постановил арестовать

15 марта 2017 года суд удовлетворил ходатайство прокуроров Института нацпамяти Польши (ИНП Польши) о временном аресте гражданина США украинского происхождения — 98-летнего Майкла К., подозреваемого в совершении преступлений против человечества, а также в военных преступлениях, открыв Польше путь к тому, чтобы добиваться его экстрадиции из США, сообщало Польское радио.

Тем временем, главная комиссия по преследованию преступлений против польского народа заявила, что будет требовать у США его экстрадиции. Отмечается, что Майкл К. (Михаил К.) "23 июля 1944 года, как командующий роты Украинский легион самообороны (УЛС — украинское военное формирование в составе вооруженных сил Третьего Рейха — ред.), издал подчиненным солдатам приказ о совершении убийств жителей сел Хлань, Колония Хлань и Колония Владиславин и полного уничтожения этих населенных пунктов".

Представитель Департамента юстиции Питер Карр сообщил Польскому радио, что власти США принципиально не комментирует производств, связанных с экстрадицией.

Требования выдать Каркоца польской стороне поддержал и Центр Симона Визенталя - международная еврейская организация по защите прав человека, борьбе с терроризмом, антисемитизмом и изучению Холокоста.

Впрочем, в Польше опасаются, что Каркоц в силу почтенного возраста может не дожить суда.

