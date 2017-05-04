В Польше за неделю произошло два нападения на украинцев

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Польше за эту неделю случилось два нападения на украинцев на почве национальной ненависти, сообщает Польское радио.

Как стало известно, первое нападение произошло в городе Ченстохов — там три поляка напали на трех украинцев.

Польская полиция выяснила, что причиной нападения была национальность пострадавших.

По данным издания, подозреваемым от 22 до 28 лет, они известны правоохранителям из-за своего криминального прошлого. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве. Злоумышленники отправлены под стражу на 3 месяца.

Подобный инцидент произошел в Новой Гуте — одном из районов Кракова, где также трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке. Поляки жестоко избили юношу палками с вбитыми в них гвоздями.

"В этом случае также причиной нападения стало украинское происхождение юноши", — сказано в сообщении.

Подозреваемые задержаны и арестованы на 3 месяца. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.