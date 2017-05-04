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    В Польше за неделю произошло два нападения на украинцев

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (127)

    (обновлено: )9110
    Одно из нападений произошло в городе Ченстохов — там три поляка напали на трех украинцев. Польская полиция выяснила, что причиной нападения была национальность пострадавших.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Польше за эту неделю случилось два нападения на украинцев на почве национальной ненависти, сообщает Польское радио.

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    Как стало известно, первое нападение произошло в городе Ченстохов — там три поляка напали на трех украинцев.

    Польская полиция выяснила, что причиной нападения была национальность пострадавших.

    По данным издания, подозреваемым от 22 до 28 лет, они известны правоохранителям из-за своего криминального прошлого. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве. Злоумышленники отправлены под стражу на 3 месяца.

    Подобный инцидент произошел в Новой Гуте — одном из районов Кракова, где также трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке. Поляки жестоко избили юношу палками с вбитыми в них гвоздями.

    "В этом случае также причиной нападения стало украинское происхождение юноши", — сказано в сообщении.

    Подозреваемые задержаны и арестованы на 3 месяца. Им грозит до 8 лет заключения. 

    Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.

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