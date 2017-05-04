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    Россия

    Байкера "Ночных волков" выдворили из Польши

    (обновлено: )11010
    Генконсул России в Кракове Александр Минин пояснил, что по определению польской стороны "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах его (Николая Логинова) пребывание угрожает безопасно государства и общественному порядку".
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    ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Польши выдворили из страны российского байкера Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки", сообщили РИА Новости организаторы мотопробега "Дороги Победы".

    Как сообщалось ранее, участник мотопробега Логинов был задержан утром в среду в городе Мысловце в Польше. Генконсул России в Кракове Александр Минин пояснил, что по определению польской стороны "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах его пребывание угрожает безопасно государства и общественному порядку". Кроме того, Логинову аннулируется шенгенская виза.

    "Николай уже находится на территории России в Калининградской области", — рассказали организаторы.

    Они отметили, что всю дорогу до границы Логинова сопровождали польские пограничники, которые передали его российским коллегам. В Польше россиянину пришлось оставить мотоцикл, на котором он совершал мотопробег.

    Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в московском районе Нижние Мневники. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин.

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