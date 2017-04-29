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    Украина - Польша: мнение историков не совпадает с мнением активистов – эксперт

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (125)

    (обновлено: )15110
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед заявил в эфире "ГС", что отсутствие адекватной реакции Варшавы на осквернение украинских памятников толкает польских шовинистов к агрессии.
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    memory.gov.ua

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Институт нацпамяти решил пока не давать разрешение на поиск захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине. Это можно назвать реакцией на то, что произошло 26 апреля на кладбище села Грушовичи в Польше.

    Там польские националисты уничтожили братскую могилу воинов УПА и надругались над Государственным гербом Украины — трезубцем. Свои действия организаторы назвали "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника". Ликвидация могилы была анонсирована в польских СМИ, а сам "демонтаж" польские журналисты освещали непосредственно на кладбище.

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    Последствия осквернения памятников прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Припинення надання цих дозволів на благоустрій і пошук польських місць пам'яті в Україні, це дійсно пряма реакція на дії польських націоналістів? Чи є якась інша причина?

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    Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями

    — Безперечно, це пряма реакція. Можливо, пряма реакція наша дещо забарилася. Можливо треба було раніше реагувати на такі спроби польських колег намацати червону лінію в спільних взаєминах обох держав, але однозначно така реакція була вкрай необхідна, для того аби не дати можливість загострювати стосунки в подальшому і перевести їх в площину неприйнятних взаємин.

    Раніше ми чули від президента, спікера ВРУ та нардепів, що варто залишити всі ці проблеми між Києвом і Варшавою, які останнім часом випливали в інформаційному просторі, залишити їх поза політикою і дати можливість з'ясувати відносини, знайти якісь точки дотику історикам.

    — Ситуація така, що коли ми спілкуємося з польськими колегами-істориками та науковцями, складається враження досить адекватної академічної розмови. Однак дуже часто розумію, що світ за межами академічної аудиторії дуже сильно відрізняється від того, що говорять в мікрофон, що говорять з якоїсь університетської кафедри. На жаль, в Польщі історичні взаємини — це інструмент політики і те що відбулося в Грушовичах є яскравим тому підтвердженням. Україна, як держава, яка прагнула розбудовувати і прагне розбудовувати добросусідські взаємини з сусідом, завжди наголошувала на тому, що давайте такі стосунки будувати на паритетних засадах і на тому, що стосується політики пам'яті. Ми пропонували, скажімо, провести легалізацію пам'ятників українських в Польщі і польських в Україні, списком на список. Але, на жаль, польські колеги чомусь прагнуть продемонструвати свою зверхність в таких стосунках. Продемонструвати, що лише польська сторона має право на власне трактування історії, на національний погляд на історію і що тільки польська сторона має право на героїв. Якщо ми не будемо зараз чітко окреслювати, що є червона лінія, за яку не можна переходити, то на жаль ситуація буде погіршуватися. А станом на сьогодні, щонайменше в Підкарпатському воєводстві атмосфера щодо українців вже передпогромна.

    Ми ж бачили і на території України інциденти, спрямовані проти польських пам'ятників. Чи є у вас враження, що власне заради задоволення своїх внутрішньополітичних інтересів окремі сили в обох країнах — і в Україні, і в Польщі, лише підігрівають такі протиріччя?

    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    "Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши". Атака украинской процессии

    — Між ситуацією в Україні і Польщі є різниця. Вона полягає в тому, що, скажімо, якщо говорити про нищення українських пам'ятників в Польщі, то за останні три роки таких інцидентів було п'ятнадцять. В Україні аналогічних інцидентів з польськими пам'ятниками було чотири. Всі чотири інциденти завершилися тим, що були порушені карні справи за фактом вчинення наруги. І досить оперативно українська влада відновлювала ці пам'ятники та пам'ятні знаки власним коштом. На жаль, в Польщі ситуація не просто дзеркальна, але і такі от антиукраїнські шовіністичні випади, вони дуже часто відбуваються за мовчазного споглядання польської влади. Якщо ми говоримо про обстріл генконсульства, то є жорстка реакція українців є порушення кримінальної справи та профілактична робота. З року в рік ми звертаємося, просимо відреагувати, хоча б окреслити позицію польської держави та відмежуватися яскравих ксенофобських дій і заяв. На жаль, відсутність адекватної реакції Варшави лише підштовхує польських шовіністів до більш агресивних кроків щодо української меншини в Польщі.

    Свое мнение об осквернении памятников выразил в эфире "ГС", также главный редактор портала украинцев в Польше Рrostir Игорь Исаев:

    "Я поки що не помітив реакції влади. Можливо вона була, але я не впевнений. Сьогодні 70-ті роковини операції "Вісла". І урочистості українські відбуваються в Перемишлі. Тож я міг не помітити, але напевно ця реакція буде. Це тому, що Український інститут національної пам'яті в принципі вдарив в досить болюче польське місце, оскільки охорона місць польської пам'яті, зокрема за кордонами Польщі, це дуже важлива для Польщі на такому публічному рівні справа. Таких місць польської пам'яті є багато і в Україні, і в Білорусії, і в Литві. Наприклад, в Італії, де воювали польські військові в часи Другої світової війни. Отже це дуже важлива в польському суспільстві тема. В Україні у зв'язку зі знищенням українських пам'ятників на території Польщі, ця тема теж стала важливою.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    Для польської офіційної влади ця тема була багаторічна та важлива. Тобто дуже часто представники польських різних рівнів влади, польських громадських організацій дуже часто брали участь в різних урочистостях і саме за кордонами Польщі в цих місцях пам'яті. Навіть якщо згадаємо досить знаний випадок з найновішої історії Польщі, тобто катастрофи польського літака під Смоленськом, то делегація летіла на місце пам'яті в Смоленській області. Тобто те, у що б'є Український інститут національної пам'яті, у польському ключі, це досить істотно. Мабуть інститут національної пам'яті мав до цього досить велику дискусію, але я розумію цю установу, оскільки польська влада, що робить від 2014 року у справі українських пам'ятників і їх систематичного нищення націоналістами, вони з кожним таким нищенням не приховуються. Вони спочатку робили це в лісі та десь дуже далеко. Пізніше почали записувати акції нищення на камеру. А тепер вже серед білого дня з відкритими обличчями це роблять", — сказав Ісаєв.

    Ранее политический аналитик Андрей Никифоров в эфире "ГС" заявил: декоммунизация направлена на то, чтобы отвлечь внимание от более насущных негативных процессов в экономической жизни страны.

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    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
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