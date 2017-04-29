МИД Польши прокомментировал мотопробег "Ночных волков" до Берлина

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Решение о въезде в Польшу байкеров из клуба "Ночные волки", которые накануне отправились с мотопробегом по Восточной Европе в Берлин, будут принимать пограничники, говорится в ответе МИД Польши, сообщает Укринформ.

"В МИД и другие официальные органы польского государства до сих пор не поступала просьба посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождение или иного рода логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на территории РП или проезда по польской территории участников мотопробега по случаю 72-летия победы в "Великой Отечественной войне". В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или нет согласие на въезд и пребывание на территории РП участников события", — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, ранее Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам, которые стремились почтить память жертв на кладбищах в Польше "при условии выполнения ими всевозможных формальных требований".

Как отмечается, польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения.

"Одновременно мы решительно выступаем против всяческих действий, имеющих целью использование такого рода годовщин и связанных с ними торжеств, а также мест захоронений на территории Польши жертв и погибших, для осуществления антипольской агитации, которая опирается на нарратив, который ставит под сомнение исторические факты и действия, которые распространяют антагонизм между народами", — говорится в заявлении МИД РП.

С МИД отметили, что решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки ситуации с безопасностью и общественным порядком.

Напомним, в пятницу члены клуба "Ночные волки" отправились из Москвы в мотопробег до Берлина. Их трасса будет пролегать через территорию России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

Напомним, в прошлом году клуб уже совершал подобный мотопробег, который не обошелся без проблем на границах.