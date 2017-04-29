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    Аналитика и комментарии

    Хроника 28 апреля: атака на украинцев в Польше, скандал в ПАСЕ, Розенбаум в базе "Миротворца"

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    В приграничном польском Перемышле напали на процессию, которая участвовала в панихиде по украинским солдатам. По сообщениям очевидцев, нападавшими были местные националисты.
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В ПАСЕ разогрелся скандал из-за президента организации, суд Одессы отменил решение горсовета о переименовании улиц, супруга Петра Порошенко станет ведущей на ТВ. Об этих и других новостях пятницы читайте в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Польше напали на украинскую процессию

    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам. 

    Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр Теми был на месте инцидента и сообщил, что среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи, молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес участников процессии. 

    Вместе с тем другой очевидец сообщает, что "нападавшими были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов". По информации польской полиции, у правоохранителей не было необходимости применять силу. 

    Суд отменил скандальное решение о переименовании улиц Одессы

    Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета о возвращении улицам города советских названий, сообщило в пятницу местное интернет-издание "Думская".

    "Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города. Такое решение судья Андрей Бойчук принял только что, удовлетворив иск общественной организации "Самооборона Одессы", — говорится в сообщении издания.

    Позиции ВСУ подверглись 70 обстрелам, погибли двое военных

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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    Начало конца украинского мира на Донбассе. Эксперты подвели итоги недели

    Украинские военные сообщают, что за минувшие сутки ополченцы 70 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения. 

    "За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще шестеро — получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Facebook в субботу. РИА Новости Украина Медленно и больно. Политологи о том, как Украина отрезает Донбасс По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы 70 раз обстреляли позиции силовиков. Так, на приморском направлении под обстрелами оказались Красногоровка, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковка, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское и Старогнатовка, отметили в ВСУ.

    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке официально объявил о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту. 

    Бюро, которое провело заседание в Страсбурге, отказало в доверии господину Педро Аграмунту как президенту ассамблеи. Также было принято решение, что господин Аграмунт не может осуществлять никаких официальных визитов, не может участвовать в заседаниях и не может делать от имени ПАСЕ никаких заявлений в качестве президента", — цитирует Руке УНИАН. 

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    По его словам, Аграмунт решил не принимать участия в пятничном заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий. 

    "Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой. Принципы являются более важными, чем частные интересы отдельной личности, и мы должны действовать в соответствии с этим", — подчеркнул Руке.

    НБУ ликвидировал еще один банк 

    Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать лицензию и ликвидировать Публичное акционерное общество "Финбанк", сообщает в пятницу пресс-служба регулятора. Решение принято в четверг, 27 апреля. 

    Пресс-служба НБУ напоминает, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", "Финбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля текущего года. 

    По данным ФГВФЛ, 99% вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.

    Розенбаум попал в базу "Миротворца" за "оправдание агрессии РФ"

    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    kievcity.gov.ua
    Чужой праздник. Киевлян просят воздержаться от поездок в центр города

    Известный российский автор и исполнитель песен Александр Розенбаум внесен базу украинского центра "Миротворец".  

    Еще один российский гастролер-нарушитель попал в "Чистилище". Гоп-стоп, а мы подошли из-за угла. Объект: Розенбаум Александр Яковлевич", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. 

    Уточняется, что артист пополнил "черный список" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии". 

    "В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013—2014 годов Розенбаум был включен в черный список российских артистов, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины", — отмечает "Миротворец".

    В Харькове представили новый трамвай украинского производства

    В Харькове представили в пятницу новый отечественный трамвай, оборудованный мониторами и видеокамерами, сообщает местное издание NewsRoom. Внутри транспортное средство оснащено мониторами и четырьмя видеокамерами. Новый вагон также приспособлен для перевозки людей с ограниченными возможностями: средняя дверь оборудована выезжающим пандусом, а внутри предусмотрены места для людей с особыми потребностями.

    Кроме того, на трамвае установлены новые дисковые тормоза, которые по своим характеристикам превосходят старые колодочные. 

    Как рассказали в мэрии, стоимость нового трамвая составляет около 9 млн грн (для сравнения, французский аналог обошелся бы в 1 миллион евро). Кузов нового трамвая произведен в городе Калуш, он был создан по чешским чертежам. Разработкой дизайна, а также производством внутренней и внешней обшивки занималась харьковская компания.

    Жена Порошенко станет ведущей на ТВ

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: Порошенко намного хитрее Януковича

    Супруга президента Петра Порошенко Марина станет телеведущей на одном из украинских телеканалов, сообщается на странице шоу "Ранок з Україною" в Facebook. Первая леди страны будет вести рубрику "В ритме спорта", в которой будет показывать физические упражнения для утренней зарядки.

    Новые правила дорожного движения вступили в силу

    В пятницу вступил в силу закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады. 

    Как сообщалось, Верховная Рада 4 апреля ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. 26 апреля президент Петр Порошенко поставил подпись под этим законом. 

    В закон "О дорожном движении" внесена ранее отсутствующая норма: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

    Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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