Хроника 28 апреля: атака на украинцев в Польше, скандал в ПАСЕ, Розенбаум в базе "Миротворца"

nowiny24.pl

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ПАСЕ разогрелся скандал из-за президента организации, суд Одессы отменил решение горсовета о переименовании улиц, супруга Петра Порошенко станет ведущей на ТВ. Об этих и других новостях пятницы читайте в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Польше напали на украинскую процессию

В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам.

Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр Теми был на месте инцидента и сообщил, что среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи, молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес участников процессии.

Вместе с тем другой очевидец сообщает, что "нападавшими были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов". По информации польской полиции, у правоохранителей не было необходимости применять силу.

Суд отменил скандальное решение о переименовании улиц Одессы

Приморский районный суд Одессы отменил решение горсовета о возвращении улицам города советских названий, сообщило в пятницу местное интернет-издание "Думская".

"Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города. Такое решение судья Андрей Бойчук принял только что, удовлетворив иск общественной организации "Самооборона Одессы", — говорится в сообщении издания.

Позиции ВСУ подверглись 70 обстрелам, погибли двое военных

Украинские военные сообщают, что за минувшие сутки ополченцы 70 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения.

"За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще шестеро — получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Facebook в субботу. РИА Новости Украина Медленно и больно. Политологи о том, как Украина отрезает Донбасс По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы 70 раз обстреляли позиции силовиков. Так, на приморском направлении под обстрелами оказались Красногоровка, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковка, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское и Старогнатовка, отметили в ВСУ.

Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке официально объявил о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту.

Бюро, которое провело заседание в Страсбурге, отказало в доверии господину Педро Аграмунту как президенту ассамблеи. Также было принято решение, что господин Аграмунт не может осуществлять никаких официальных визитов, не может участвовать в заседаниях и не может делать от имени ПАСЕ никаких заявлений в качестве президента", — цитирует Руке УНИАН.

По его словам, Аграмунт решил не принимать участия в пятничном заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.

"Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой. Принципы являются более важными, чем частные интересы отдельной личности, и мы должны действовать в соответствии с этим", — подчеркнул Руке.

НБУ ликвидировал еще один банк

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать лицензию и ликвидировать Публичное акционерное общество "Финбанк", сообщает в пятницу пресс-служба регулятора. Решение принято в четверг, 27 апреля.

Пресс-служба НБУ напоминает, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", "Финбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля текущего года.

По данным ФГВФЛ, 99% вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.

Розенбаум попал в базу "Миротворца" за "оправдание агрессии РФ"

Известный российский автор и исполнитель песен Александр Розенбаум внесен базу украинского центра "Миротворец".

Еще один российский гастролер-нарушитель попал в "Чистилище". Гоп-стоп, а мы подошли из-за угла. Объект: Розенбаум Александр Яковлевич", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Уточняется, что артист пополнил "черный список" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии".

"В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013—2014 годов Розенбаум был включен в черный список российских артистов, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины", — отмечает "Миротворец".

В Харькове представили новый трамвай украинского производства

В Харькове представили в пятницу новый отечественный трамвай, оборудованный мониторами и видеокамерами, сообщает местное издание NewsRoom. Внутри транспортное средство оснащено мониторами и четырьмя видеокамерами. Новый вагон также приспособлен для перевозки людей с ограниченными возможностями: средняя дверь оборудована выезжающим пандусом, а внутри предусмотрены места для людей с особыми потребностями.

Кроме того, на трамвае установлены новые дисковые тормоза, которые по своим характеристикам превосходят старые колодочные.

Как рассказали в мэрии, стоимость нового трамвая составляет около 9 млн грн (для сравнения, французский аналог обошелся бы в 1 миллион евро). Кузов нового трамвая произведен в городе Калуш, он был создан по чешским чертежам. Разработкой дизайна, а также производством внутренней и внешней обшивки занималась харьковская компания.

Жена Порошенко станет ведущей на ТВ

Супруга президента Петра Порошенко Марина станет телеведущей на одном из украинских телеканалов, сообщается на странице шоу "Ранок з Україною" в Facebook. Первая леди страны будет вести рубрику "В ритме спорта", в которой будет показывать физические упражнения для утренней зарядки.

Новые правила дорожного движения вступили в силу

В пятницу вступил в силу закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 апреля ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. 26 апреля президент Петр Порошенко поставил подпись под этим законом.

В закон "О дорожном движении" внесена ранее отсутствующая норма: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.