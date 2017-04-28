Чужой праздник. Киевлян просят воздержаться от поездок в центр города

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киевской городской государственной администрации говорят, что получили 24 заявки на проведение массовых акций в период с первого по 11 мая. Среди них как политические акции, так и спортивные и патриотические мероприятия.

Первое мая в Киеве профсоюзы обещают собрать 50-тысячный митинг. Кроме того, будут проведены спортивно-патриотическое мероприятия на Трухановом острове, три фестиваля в национальном заповеднике "София Киевская", в парке "Гидропарк" и в зонах отдыха, а также запланированы праздничные мероприятия на Крещатике.

Детальнее о запланированных массовых мероприятиях рассказала в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що саме планується в Києві з першого по 11 травня і на проведення яких саме масових заходів прийняли заявки в Київраді?

— Насправді хочу сказати, що вже у нас є 41 заявка, а не 21 і постійно їх кількість збільшується. Але в основному це, як правило, або флешмоби, або спортивні заходи по всій території Києва. Але якщо говорити про центральну частину міста, бо це турбує киян, у нас встановлюється вже територія, облаштовується під Євробачення, тому велика частина міста перекрита. Але на перше травня подані достатньо великі заявки. Заявлена велика кількість людей від деяких політичних партій, а саме: соціал-демократична партія, профспілки та профспілкові організації. Це 50 тисяч і п'ять тисяч відповідно. І міська політична партія соціалістів — п'ять тисяч людей. Ми очікуємо, що першого травня в центральній частині міста, орієнтовно десь від Прорізної вулиці до Європейської площі буде відбуватися хода. Орієнтовно зранку і до 14 години. Заявка від міської політичної партії соціалістів — це від Маріїнського парку до Арки Дружби народів. Тому ми просимо киян утриматися від поїздок до центральної частини міста в цей період. Що стосується взагалі по центру, хочу нагадати, що сьомого числа починається офіційне відкриття до Євробачення, і дев'ятого відповідно у нас другий півфінал, восьмого та дев'ятого — два півфінали і тринадцятого — фінал. Тому буде частково перекрито. Стосовно дев'ятого травня у святковий день будуть відбуватися офіційні заходи біля Могли невідомого солдата та, як завжди, біля Національного музею історії України. Подані вже також заявки від громадських організацій ветеранів, які запланували ходу дев'ятого травня. Тому, власне, дев'ятого травня також буде частково перша половина дня важкувата для пересування центральною частиною. Але тим не менш, в цей період є велика кількість заявок по спортивним заходам, святковим і дуже багато відповідних зйомок і флешмобів.

А щодо дев'ятого травня, які там заявки і як багато людей очікується в центрі міста на заходах?

— На сьогодні, окрім офіційних заходів, які плануються на рівні міста і відповідно до указу президента, є поки що одна заявка від організації ветеранів України про проведення ходи з десятої ранку від Московської та Арсенальної вулиць в напрямку Парку Вічної Слави. На сьогодні вона одна. Але знову ж таки хочу наголосити, що заявки на проведення мітингів і демонстрацій до міської адміністрації можуть потрапляти кожний день. Тобто інформація буде уточнена з восьмого на дев'яте. Як і сьогодні до кінця дня можуть бути подані додаткові заявки.

Які заходи безпеки передбачаються в центрі столиці?

— Наскільки я знаю, правоохоронні органи з усіма заявниками відпрацьовують питання. На сьогодні нема у міської адміністрації інформації ні від поліції, ні від відповідних служб про те, що є якась загроза, і по кожному дню є відпрацювання. Будуть посилені заходи безпеки паралельно в зв'язку з тим, що в ці дні якраз у нас припадає проведення пісенного конкурсу. Буде залучено весь особовий склад і додатковий. Я думаю, що поліція абсолютно впорається з тим, щоб забезпечити правопорядок в місті в цей період.

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Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире "Голоса Столицы", что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.