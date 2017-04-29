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    Культура

    Розенбаум попал в базу "Миротворца" за "оправдание агрессии РФ"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (237)

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    Знаменитый российский артист пополнил "черный список" скандального сайта из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии".
    Певец Александр Розенбаум
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Известный российский автор и исполнитель песен Александр Розенбаум внесен в базу украинского центра "Миротворец". 

    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал попал в базу "Миротворца"

    "Еще один российский гастролер-нарушитель попал в "Чистилище". Гоп-стоп, а мы подошли из-за угла. Объект: Розенбаум Александр Яковлевич", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

    Уточняется, что артист пополнил "черный список" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии".

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    "В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013—2014 годов Розенбаум был включен в черный список российских артистов, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины", — отмечает "Миротворец".

    Сайт "Миротворец"
    База сайта "Миротворец". Александр Розенбаум

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

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