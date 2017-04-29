Розенбаум попал в базу "Миротворца" за "оправдание агрессии РФ"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Известный российский автор и исполнитель песен Александр Розенбаум внесен в базу украинского центра "Миротворец".

"Еще один российский гастролер-нарушитель попал в "Чистилище". Гоп-стоп, а мы подошли из-за угла. Объект: Розенбаум Александр Яковлевич", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Уточняется, что артист пополнил "черный список" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии".

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"В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013—2014 годов Розенбаум был включен в черный список российских артистов, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины", — отмечает "Миротворец".

Сайт "Миротворец" База сайта "Миротворец". Александр Розенбаум

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов.

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Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".