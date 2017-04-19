"Миротворец" опубликовал данные путешественника Конюхова

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные известного путешественника Федора Конюхова.

На сайте сообщается, что Конюхов незаконно пересек границу, в минувшем месяце посетив Крым. Так, Конюхов в Симферополе презентовал книгу для детей и подростков "Крымская война. Оборона Севастополя".

Скриншот Данные Федора Конюхова на сайте "Миротворец"

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.