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    Общество

    "Миротворец" опубликовал данные путешественника Конюхова

    (обновлено: )520014
    На сайте "Миротворец" уточняется, что Федор Конюхов незаконно пересек границу, в минувшем месяце посетив Крым, где он презентовал книгу для детей и подростков "Крымская война. Оборона Севастополя".
    Федор Конюхов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные известного путешественника Федора Конюхова.

    На сайте сообщается, что Конюхов незаконно пересек границу, в минувшем месяце посетив Крым. Так, Конюхов в Симферополе презентовал книгу для детей и подростков "Крымская война. Оборона Севастополя".

    Скриншот
    Данные Федора Конюхова на сайте "Миротворец"

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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